Hier wandert Regionales in die Einkaufsbeutel

Pülswerda. Der Ostelbische Bauernmarkt in Pülswerda ist erfolgreich in die neue Saison gestartet: Sage und schreibe 31 Direktvermarkter aus dem Dreiländereck boten am Sonntag auf dem Schlosshof bei frühlingshaften Bedingungen ihre saisonalen und regionalen Waren feil.



Die Produktpalette reichte dabei von frischen Erzeugnissen vom Lande bis hin zu Utensilien oder Grünpflanzen für Haus und Garten. Dass der Ostelbische Bauernmarkt in Pülswerda längst eine Institution ist, unterstrich Arzbergs Bürgermeister Holger Reinboth im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Wir zählen bereits die 17. Saison und den nunmehr 87. Ostelbischen Bauernmarkt“, skizzierte er. Die Zahl der Besucher liege im Durchschnitt bei bis zu 1300, sagte Holger Reinboth. So viele werden es wohl auch am gestrigen Sonntag gewesen sein. Das Wetter spielte nämlich mit, das Interesse war enorm. Selbst junge Familien säumten das Areal vor dem Schloss. Vor einigen Ständen bildeten sich sogar lange Schlangen.



Hervorgegangen ist die Veranstaltung übrigens dazumal auf Initiative regionaler Direktvermarkter aus Ostelbien. Auch am gestrigen Sonntag trugen wieder allerhand fleißige Helfer zum Gelingen des Saisonstarts, sprich des Vorosternmarktes bei. Jetzt schon einmal Vormerken: Der nächste Ostelbische Bauernmarkt, also der Frühlingsmarkt, lockt am 23. April nach Pülswerda. Weiter geht es am 21. Mai mit dem Blumenmarkt, gefolgt vom Sommermarkt am 20. August und den Abschluss wird wieder der Herbstmarkt am 8. Oktober bilden. Marktzeit ist jeweils von 10 bis 15 Uhr.