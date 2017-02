Hochwasser-Gefahr: "Aus jetziger Sicht besteht kein Grund zur Sorge"

TZ: Schneeschmelze in den Bergen, Niederschläge im Flachland: Müssen die Anreiner der Elbe jetzt ein neues Hochwasser befürchten?

A. Kuhne: Aus jetziger Sicht besteht kein Grund zur Sorge. Der Pegel in Torgau lag zuletzt bei 4.10. Er wird noch etwas ansteigen. Ich persönlich glaube kaum, dass er die Fünf-Meter-Marke überschreitet.

Sie sind gerade auf Kontrollfahrt. Steht das im Zusammenhang?

Unsere Kontrollfahrten sind reine Routine und werden regelmäßig durchgeführt. Wir prüfen, ob die Siele an den Deichdurchlässen – die sich automatisch schließen – frei sind oder vielleicht durch Äste und Schwemmgut blockiert werden.

Wie sieht es an den Nebenflüssen der Elbe aus?

Die Weinske ist gut gefüllt und auch am Grenzbach gibt es einen gewissen Rückstau. Aber das ist normal. Auch in Audenhain waren wir heute morgen schon unterwegs. Der Schwarze Bach/Schwarze Graben sind ebenfalls gut gefüllt. Alles im üblichen Rahmen.

Warum sind die Pegel der Flüsse so schnell angestiegen?

Man muss sehen, dass wir vor zehn Tagen noch Temperaturen um die minus fünf Grad Celsius hatten. Jetzt sind wir bei zehn Grad plus. Da kommt alles zusammen: Die Böden sind übersättigt, die Felder drainiert – das Wasser fließt sofort in die Vorfluter. Dazu kommt die Schneeschmelze in den Bergen. Aber die Situation ist nicht außergewöhnlich. Es sind nur viele verwundert, weil wir so etwas lange nicht hatten und die Elbe monatelang Niedrigwasser führte.

Es gibt zahlreiche Deichbaustellen in der Region. Sind die alle gesichert oder ist vielleicht noch irgendwo ein Deich geöffnet?

Also über den Winter lassen wir grundsätzlich keinen Deich geöffnet. Die Firmen haben die Baustellen alle vor dem Jahreswechsel ordentlich hinterlassen. In Döbeltitz sorgt eine Spundwand für Sicherheit, auch in Graditz/Werdau ist eine Spundwand im Damm, der lediglich noch profiliert werden muss. Auch in Mockritz wurden der Deich und das Sielrohr rechtzeitig geschlossen.