Hoffnungsvoller Auftakt

Leichtathletik. Für die meisten der anwesenden 191 Athleten fand der diesjährige Freiluft-Saisonstart am vergangenen Samstag beim 14. Zeit- und Kinderzehnkampf des LC Eilenburger Land statt.

Zehn verschiedene Disziplinen standen für die 27 mitgereisten Athleten des Sparkassen-Leichtathletik-Teams des SSV 1952 Torgau auf dem Plan. So konnten die Sportler ihre Kräfte in den Disziplinen 10-Meter-fliegend-Sprint, 50-Meter-Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung beziehungsweise Stabweitsprung für die Kleinen, 150-Meter-Shuttle-Lauf, Medizinballstoßen, Gummiringwurf, Vortex-Heuler-Wurf und im abschließenden 400-Meter-Lauf messen.

In allen Disziplinen wurden die Punktwerte wie beim richtigen Zehnkampf der Großen errechnet. Um einen reibungslosen Ablauf dieser Mammutveranstaltung zu bewältigen, mobilisierte der Veranstalter wieder sämtliche Kräfte. Unter den etwa 50 ehrenamtlichen Kampfrichtern und Helfern waren auch sieben engagierte Kampfrichter des SSV 1952 Torgau.

Gleich am frühen Morgen mussten die Athleten ab der Altersklasse 12 diesen Wettbewerb als Zeitmehrkampf absolvieren. Alle zehn Disziplinen sollten innerhalb von 90 Minuten bewältigt werden. Für einige unserer Athleten war der Wettbewerb im Stabhochsprung beziehungsweise Stabweitsprung für die Jüngeren, unter Anleitung und Hilfestellung der Kampfrichter, ein echter Höhepunkt. Am Ende des Wettkampftages bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde mit ihren Ergebnissen und ein T-Shirt vom Veranstalter überreicht. Alle Athleten sowie die mitgereisten Betreuer und Eltern waren von diesem Wettbewerb wie in den vergangenen Jahren hellauf begeistert.

Ergebnisse Top 6:

2. Platz: Lysann Hoffmann (W7) 2439 Punkte, Eleonora Athanatos (W8) 2845 Punkte, Marie Ismer (W11) 4090 Punkte, Nele Erdmann (W13) 3954 Punkte,Ole Petzold (M9) 3200 Punkte; 3. Platz: Jiselle Hille (W7) 2419 Punkte, Julia Richter (W10) 3692 Punkte, Marielle Hille (W13) 3924 Punkte; 4. Platz: Saskia Richter (W7) 2091 Punkte, Annabell Raue (W11) 3860 Punkte, Livia Lehmann (W13) 3715 Punkte, Jeremy Günther (M7) 1980 Punkte, Niklas Otto (M9) 2955 Punkte; 5. Platz: Mario Kratz (M10) 3181 Punkte

