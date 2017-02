Hundehalter müssen wohl bald deutlich mehr berappen

Torgau. Die Große Kreisstadt Torgau will die Hundesteuer deutlich erhöhen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die das Stadtparlament bereits am morgigen Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung beraten wird. Demnach werden künftig für jeden Hund, der im Stadtgebiet gehalten wird, jährlich 60 Euro fällig. Das sind 38 Prozent mehr als bisher (37 Euro). Der Steuersatz für jeden weiteren Hund soll fortan 100 Euro betragen (bis dato 55 Euro).

Besitzer von „gefährlichen Hunden“ sollen künftig 300 Euro für das erste Tier entrichten (vorher 258 Euro) und 600 Euro für jeden weiteren Hund. Dafür wurden bisher 511 Euro fällig. Zu dieser Kategorie zählen laut dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden drei Rassen und deren Kreuzungen: American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier.

Steuerbefreiungen seien nur noch für Behinderten- und Therapiehunde, für Hunde die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, sprich Polizei, Zoll, Bundesgrenzschutz dienen, Rettungshunde, Jagdhunde und Hunde in Tierasylen sowie Herdenhunde möglich. Ermäßigungen betreffe nur noch Wachhunde sowie Hunde von Hilfeempfängern, heißt es in der geänderten Fassung. Neu sind Ermäßigungen für Tiere, die eine Begleithundeprüfung abgelegt haben. Der Vorlage zufolge soll die neue Satzung rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Was die Regelsätze für die Hundesteuer in den Städten und Gemeinden Nordsachsens angeht, bewegt sich Torgau künftig im vorderen Feld. In Delitzsch beispielsweise kostet „Bello“ 66 Euro, ein Zweithund jedoch 84 Euro.

In der Loberstadt geht die Haltung von sogenannten „gefährlichen Hunden“ richtig ins Geld: 408 Euro werden für den ersten, 612 Euro für jedes weitere Tier fällig. In Oschatz kostet ein Hund 48 Euro im Jahr, jedes weitere Tier schlägt mit 96 Euro zu Buche, ein „gefährlicher Hund“ kostet Haltern in der Döllnitzstadt 180 Euro, jedes weitere Tier 300 Euro.

Info:

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, die jedem Hundehalter angelastet wird, der ein Tier besitzt, das älter ist als drei Monate. Die Steuer wird jährlich erhoben und ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe. Die Einnahmen fließen in die Stadtkasse und werden in der Regel zur Finanzierung aller kommunaler Aufgaben genutzt. Jede Gemeinde kann die Regelsätze für die Hundesteuer selbst festlegen. Die bisher geltende Satzung der Stadt Torgau entstammt dem Jahr 2004. Weiterer Zweck der Hundesteuer ist es, die Zahl der Hunde im Gemeindegebiet zu begrenzen.