Hundesteuer und militärische Überflüge

Torgau. Nein, beileibe nicht zum ersten Mal sorgte die Erhöhung der Hundesteuer in der Region für Gesprächsstoff. Auch vor 20 Jahren, im Februar 1997, beriet Torgaus Verwaltungsausschuss über eine Neufassung der Hundesteuersatzung, wie das Neue Torgauer Kreisblatt (NTK) damals berichtete.

In Beilrode wurde kurz darauf im Gemeinderat über die Hinterlassenschaften der Vierbeiner und eine mögliche Anpassung der Hundesteuer gesprochen. Besonders auf den Grünflächen im Ort hatte man übermäßig viel „Dreck“ registriert. Gut 2600 Einwohner und 907 Hunde zählte der ostelbische Ort zu diesem Zeitpunkt, sodass rechnerisch jeder dritte Einwohner einen Hund besaß. Für das erste Tier wurden bisher 48 Mark und für jeden weiteren 100 Mark fällig. „Die Hundehalter haben dafür zu sorgen, dass die Häufchen nicht liegenbleiben“, mahnte Bürgermeister Friedhelm Kuschel.

Neben der Hundesteuer füllte vor 20 Jahren ein anderes Thema auffällig häufig die Zeilen und Spalten des NTK: Militärische Überflüge. Vermehrt donnerte es 1997 über den Dächern der Region. Hanne-Lore Krug aus Süptitz berichtete von Schrecksekunden, als ein Düsenjet vom Typ Tornado in etwa 150 Meter Höhe vorbeiflog. Die Flugbetriebs- und Infozentrale des Luftwaffenamtes in Köln beruhigte: „Nur Routine. Es ist festgelegt, dass die Piloten 1600 Stunden im Jahr in einer Höhe von unter 300 Metern fliegen dürfen“, sagte Norbert Puth, Hauptmann der Luftwaffe. Später sollten noch zahlreiche Überflüge folgen.mk