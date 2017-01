Im letzten Auswärtsspiel dominiert

Kegelsport. Letztes Auswärtsspiel der Saison für die Torgauer, die klar favorisiert in Leipzig antraten und voller Zuversicht waren. In Stammbesetzung angetreten, begann das SSV-Team wieder mit P. Reichard und D. Ryll. Beide begannen sehr konzentriert und setzten die Gastgeber leicht unter Druck: P. Reichard kam auf gute 431 Holz und machte gegen seinen Kontrahenten 13 Holz gut. D. Ryll spielte etwas unglücklich und musste sich mit 398 Holz begnügen, konnte aber den Vorsprung auf 16 Holz ausbauen.

Im zweiten Durchgang schickten die Torgauer ihren Routinier W. Haase sowie K. Günther ins Rennen. Beide wollten die 400er-Marke klar überspielen. Obwohl W. Haase diesmal kein glückliches Händchen hatte, landete er mit 405 Holz über dieser Marke. K. Günther wartete mit einer recht guten Leistung von 427 Holz auf und trug wesentlich zum erhofften Mannschaftsergebnis bei. Die Gastgeber spielten 440 und 374 Holz. Torgaus Schlussstarter, J. Zimmer, konnte beruhigt ins Spiel gehen, da er ohne Gegenspieler seine Kugeln absolvierte.

Mit der Tagesbestleistung von 441 Holz verließ Zimmer ganz zufrieden die Bahn und machte damit das angestrebte Mannschaftsergebnis perfekt. Am Ende gab es für die Torgauer einen klaren Auswärtssieg, mit einem Plus von 475 Holz. Sie führen die Bezirksklasse-Tabelle der Staffel 2 nunmehr mit 16:4 Punkten an. Für die SSV-Senioren stehen jetzt nur noch vier Heimspiele an, in denen sie ihren Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt machen wollen.