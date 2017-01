Im letzten Spiel den ersten Sieg eingefahren

Hockey. Die Knaben A des TSV Blau-Weiß Torgau beendeten am Samstag die Vorrunde um die Meisterschaft des Mitteldeutschen Hockey Spielbetriebes mit einer Niederlage und einem Sieg.



Im letzten Punktspielturnier der Vorrundengruppe A unterlagen die Torgauer nach schwachem Spiel dem ESV Dresden mit 1:2 und schufen sich mit einer guten Leistung und individueller Stärke doch noch ein Erfolgserlebnis – besiegten im letzten Spiel den Leipziger SC mit 4:2. Durch den abschließenden Sieg verbesserten sich die Torgauer noch auf den vorletzten Platz. Mit der Platzierungsrunde, ausgespielt am 4. März in Pillnitz, beenden die Blau-Weißen die Saison 2016/ 2017. In dieser, ebenfalls in Turnierform ausgespielten Runde treffen die Torgauer auf die letzten drei Mannschaften der Vorrunden-Gruppe B – den HV Pillnitz, Freiberger HTC und den ATV 1845 Leipzig.



Endstand – Gruppe A



1. Cöthener HC 02 6 35:03 18 2. ESV Dresden 6 9:11 12 3. TSV BW Torgau 6 11:26 3 4. Leipziger SC 6 6:21 3