In Berlin gepunktet

Torgau/Berlin. Am Ende waren es sogar 260 Bibelverse, die Besucher der Internationalen Tourismus-Börse Berlin am Stand des Torgauer Tourismus- und Informations-Centers (TIC) abgeschrieben hatten. Doch nicht nur diese Zahl stimmte Silvia „Käthe“ Meinel zufrieden. Viele Kontakte konnten auf der Messe gepflegt, noch mehr geknüpft werden.

Zum ersten Mal war das TIC in der Bundeshauptstadt mit einem eigenen Stand vertreten. Der Erfolg gab den Elbestädtern Recht. Ob Polen, China oder auch Italien, wo rund um Mailand viele Protestanten leben – das Interesse an der Reformationsgeschichte schielte eben nicht nur nach Wittenberg. Interesse hätten die Besucher nach Angabe Silvia Meinels dabei zum Beispiel an den Ausstellungen innerhalb des Schlosses Hartenfels oder auch am neuhergerichteten Spalatinhaus gezeigt. Torgau habe vor allem durch die Authentizität seiner für die Reformation so bedeutenden Orte punkten können, ist sich Meinel sicher. Nicht zuletzt präsentierten sich sämtliche sächsischen Aussteller in der nachgebildeten Torgauer Schlosskapelle.

Von den Fachbesuchern aus dem Reich der Mitte weilten gleich am darauffolgenden Montag zwei in Torgau. Nachdem das TIC Ende Februar bereits die englische BBC in Torgau begrüßen konnte und seine touristischen Angebote Anfang März auch dem Chief Editor Niederlande des National Geografic vorstellen konnte, besuchten nun ein Journalist aus Hongkong und der Repräsentant aus Peking die Große Kreisstadt, um sich vor Ort einen Überblick über die Angebote der Stadt zu verschaffen. Neben Torgau unternahmen die beiden unter anderem auch Abstecher in die Sächsische Schweiz, nach Leipzig, Görlitz sowie nach Bad Muskau.

„Die Reise wurde von der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH initiiert, die auch für die internationale Vermarktung unseres Bundeslandes verantwortlich zeichnet“, erläuterte TIC-Chefin Anja Bauermeister gestern gegenüber der Heimatzeitung. Natürlich habe man immer mit der knapp bemessenen Zeit zu kämpfen, die nie ausreiche, alles zu zeigen. Unerlässlich sei es deswegen, den Journalisten alle Angebote nochmals in die Hand zu geben beziehungsweise die Angebote anhand der umfangreichen Angebote für Gruppen- und Einzelreisende zu erläutern, schob Bauermeister nach.