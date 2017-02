In Sekunden von Schildau nach Mockrehna

Torgau/Greudnitz. Eigentlich sollte es für den Dommitzscher Verein Elblandbahn ein richtig tolles Wochenende werden: Denn der Finaltag der eigenen Eisenbahnwelten-Ausstellung im Torgauer Museum, die sich der Strecke Torgau-Pretzsch annahm, versprach am Sonntag noch einmal ein Publikumsmagnet zu werden. Doch zuerst raffte ein Virus Ausstellungsmacher Andreas Hesse dahin. Und dann krachte allen Übels noch am Freitag ein Lkw mit zu hoher Ladung an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt bei Greudnitz gegen eine Brückenanlage, über die noch in diesem Jahr die Elblandbahn rollen sollte.



Zeitweilig musste nach Angabe des Wittenberger Polizeireviers deswegen die Straße gesperrt werden. Nun muss erst einmal abgewartet werden, was ein Gutachter über den Zustand der Brücke zu berichten hat. Beim Verein rechnet man damit, dass noch am heutigen Montag die Überführung durch Sicherheitsexperten unter die Lupe genommen werden wird. Wie gut, dass da wenigstens die befreundeten Modellbahner aus Köthen und Wittenberg gestern sorgenfrei ihren Streckennachbau von Schildau nach Mockrehna befahren konnten. Wolfgang Fürderer, der erste Teile der Anlage bereits Mitte der 90er Jahre fertigte, war ob des Besucherinteresses hoch erfreut.



Große und kleine Eisenbahnfans waren neugierig auf die Strecke, für deren 10,5 Kilometer man einst bis zu einer halben Stunde Fahrtzeit benötigte. Gefachsimpelt wurde über die verbauten Weichen, die Schienenfahrzeuge, den Fahrplan oder beispielsweise auch den „Mockrehnaer Berg“, der als Schattenbahnhof dient und in Natura so natürlich nicht vorhanden ist. Regelrecht begeistert war der Schildauer Jochen Wagner, der mit Enkel Timo einen Blick auf jene Strecke warf, auf der einst Jochen Wagners Vater Erich lange Zeit Dampfloks steuerte. Und selbst an den Schildauer Lokschuppen konnte sich Jochen Wagner bestens erinnern: Hier habe er als Schüler noch polytechnischen Unterricht gehabt.



Klaus Künzel aus Wildschütz wollte unbedingt noch einmal einen Blick auf die Anlage werfen, auch wenn deren Erbauer ein Modell des Wildschützer Steinbruchs noch auf seinem Aufgabenzettel zu stehen hat. „Der ist echt schwierig“, gestand Wolfgang Fürderer, dessen Liebe zur Strecke auf verwandtschaftlichen Beziehungen nach Probsthain und einem Artikel im Eisenbahnjournal 5/1992 beruht, ein. Ohnehin bietet die mehrere Meter lange Strecke, auf der selbst noch am Abschlusstag gepinselt wurde, noch genügend Freiflächen für Nachbauten.



Bevor sich Wolfgang Fürderer mit seinen Modellbahnfreunden jedoch an Neues wagt, wird wohl ganz schnell noch ein klitzekleiner Fehler auf der Anlage ausgemerzt: Mitten auf der Ladestraße des ehemaligen Bahnhofs in Audenhain fehlt nämlich noch eine Art Schuppengebäude. Um dieses neben die Gleise setzen zu können sind jedoch noch einige Umbauten notwendig. Einen zweiten kleinen Fehler will Fürderer jedoch so belassen: Die Laderampe auf dem ehemaligen Schildauer Bahnhof ging in echt nicht bis an ein Schuppengebäude heran. „Ich find’s so aber deutlich schöner“, sagte der Köthener, dem zumindest in diesem Fall Ästhetik vor Originaltreue geht.