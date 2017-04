In der Region lodern die Osterfeuer

Region . In der Region werden wieder die Osterfeuer entfacht und die Organisatoren der beliebten Treffs freuen sich über zahlreiche Besucher:

Kobershain. Der VfB Kobershain 1992 veranstaltet am 13. April (Gründonnerstag) auf dem Sportplatz in Kobershain das diesjährige Osterfeuer. Die Party startet um 18.30 Uhr. Die VfB-Mitglieder freuen sich, wenn sie zahlreiche Gäste in der geselliger Runde begrüßen können. Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt.

Beilrode. Am Beilroder Feuerwehrgerätehaus wird am Samstag, dem 15. April, wieder das traditionelle Osterfest stattfinden. Es gibt mit einer Strohpyramide, Feuerwehr-Rundfahrten und verschiedenen Kinderspielen ab 15 Uhr viel zu erleben.

Falkenberg. Am 13. April um 19 Uhr wird traditionell zum Osterfeuer in Falkenberg auf dem Sportplatz geladen.

Mockrehna. Gründonnerstag lädt die Feuerwehr Mockrehna zu ihrem Osterfeuer ans Gerätehaus. Los geht es ab 19 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die örtlichen Kameraden wünschen schon jetzt ein friedliches und frohes Osterfest

Dommitzsch. Die Freiwillige Feuerwehr Dommitzsch bekommt am Donnerstag, dem 13. April um 18 Uhr am Gerätehaus ein neues Einsatzfahrzeug übergeben. Mit einem Osterfeuer werden die Kameraden dann im Anschluss das Osterfest einläuten.

Dahlenberg. Am 15. April wird um 19 Uhr ein Osterfeuer in Dahlenberg auf dem Festplatz entzündet.

Ochsensaal. Auch in Ochsensaal lädt die Freiwillige Feuerwehr für Ostersonntag ab 19 Uhr am Spielplatz zum Osterfeuer ein.

Audenhain. Die FFW Audenhain lädt am Gründonnerstag ab 19.30 Uhr wieder zum Osterfeuer ein. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Parkplatz hinter dem Gerätehaus statt. Der Audenhainer Spielmannszug wird für die musikalische Unterhaltung sorgen, und die Kameraden natürlich für das leibliche Wohl.

Beckwitz. Der Beckwitzer Verein Kunterbunt möchte auf sein „Osterfeuerschalenglühen“ am Gründonnerstag ab 18.30 Uhr aufmerksam machen. Überall freut man sich auf zahlreiche Besucher und die Organisatoren sorgen bestens für das leibliche Wohl.

Blumberg. Im ostelbischen Blumberg organisiert der Sportverein SV Blau-Weiß Blumberg am 15. April ab 19.30 Uhr auf dem Sportplatz ein Osterfeuer. Die Annahme von Brennholz findet am selben Tag von 8 bis 11.30 Uhr statt.