In zehn Jahren zur Institution geworden

Torgau. Zum zehnten Mal hat der Arbeitskreis Schule Wirtschaft in diesem März die Berufsinformationstage (BIT)organisiert. Wie nach jeder Auflage werteten auch dieses Jahr Schulen, Unternehmen, Schüler und Landratsamt die Tage gemeinsam aus und trafen sich dafür am Dienstag im Schloss. Die TZ berichtet noch ausführlicher über das Treffen, kam kurz vor Beginn aber schon mit Arbeitskreis-Sprecherin Kerstin Schart ins Gespräch.

TZ: Wird es ein positives Fazit geben?

Kerstin Schart: Auf jeden Fall. Die BIT haben sich in den letzten Jahren so gut entwickelt, dass sie zur festen Institution geworden sind und für Schüler wie für Unternehmen zum Jahr dazu gehören.

Was hat sich in den Jahren geändert?

Im Gegensatz zu den Anfangsjahren ist die Zeit, die die Kinder in den Betrieben verbringen deutlich länger geworden. Wir haben festgestellt, dass die Kinder etwas machen wollen – praktische Arbeit kommt an.

Wie hat sich die Verbindung zwischen Schulen und Unternehmen verändert?

Es ist ein gut funktionierendes Netzwerk gewachsen, über das inzwischen beispielsweise auch Schülerpraktika und Ferienjobs angebahnt werden.