InSEK-Nachfolger abgelehnt

Belgern-Schildau. Die Doppelstadt feilt weiter an ihrer Zukunft. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung zusammen mit einigen Stadträten lange an einem Stadtentwicklungskonzept gearbeitet, um Fördermittel zu akquirieren. InSEK, nannte sich das fast 150 Seiten starke Papier – das trotz großen Aufwands Ende letzten Jahres nicht den Sprung in die Förderfähigkeit schaffte. Doch der Ärger währte nur kurz, denn schon im nicht-öffentlichen Teil der Dezember-Ratssitzung präsentierte Bürgermeisterin Eike Petzold das nächste Förderprogramm, dem man nachgehen solle: das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP).



„Aufgrund der Vorleistungen, die wir schon im Zuge des InSEK gemacht haben, hielt sich der Aufwand in Grenzen“, erklärte die Bürgermeisterin. 8000 Euro musste die Stadt für das neue Konzept noch berappen, um den kompakteren Maßnahmeplan auf die Beine zu stellen. Kompakt auch deshalb, weil sich die Planungen alleine auf Belgern beziehen. „Das Förderprogramm gilt nur für Städte oder Stadtteile, die den Status eines Grundzentrums haben. Das trifft auf Schildau nicht zu“, so Petzold.



17 Maßnahmen sollte das Programm in Belgern, verteilt auf die festgelegte Dauer von acht Jahren, umfassen. Darunter sind unter anderem die aus dem InSEK bekannten Großprojekte Hort-Sanierung, Schaffung eines regionalen Gesundheitszentrums in der ehemaligen Mittelschule oder die Umwandlung des ehemaligen Bahnhofsgeländes in ein Wohngebiet. „Bedingung in diesem Programm ist auch die Förderung privater Maßnahmen“, sagte Eike Petzold. „Wir dachten da etwa an Advent in den Höfen.“ Insgesamt umfassen die Maßnahmen grob geschätzte Gesamtkosten von über fünf Millionen Euro. Zwei Drittel davon sind förderfähig. Satte 1,5 Millionen Euro müssten aus eigener Tasche bezahlt werden.



Das ist auch der Grund, warum der Stadtrat dem Programm bei der finalen Abstimmung einen Riegel vorschob. „Vorerst“, betonte Petzold im Gespräch mit TZ. Acht Räte hatten für eine Anmeldung des SOP gestimmt, neun dagegen. Zwei enthielten sich. „Nach der Großinvestition in den Schildauer Hort waren sich einige Räte nicht sicher, ob wir den Eigenanteil über acht Jahre aufbringen können.“ Das wäre maximal über Kredite möglich. „Deshalb wollen wir nun erst mal abwarten, wie sich unsere Verschuldung entwickelt und es später vielleicht – noch mal versuchen – wenn es das Programm dann noch gibt.“ Immerhin läuft es bereits seit 2008.