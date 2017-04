Indische Homöopathen zu Besuch in Torgau

Dieser Besuch hat mittlerweile Tradition. Schon in den Jahren 2015 und 16 hatten die indischen Besucher eine Reise nach Torgau gemacht. Von den 54 Personen waren 35 Homöopathen, allesamt Mitglieder der IHMA, der Indian Homeopathic Medical Association. „2014 haben wir unseren Verein gegründet und gleich ein Jahr später kamen dann direkt unsere Freunde aus Indien zu Besuch“, erzählte die 1. Vorsitzende des Internatiolen Hahnemannzentrums, Carola Scheuren.

Nachdem die indischen Gäste mit ihrem Bus in Torgau angekommen waren, wurden in den Räumlichkeiten der Wintergrüne 2 einige Reden gehalten, anschließend hab es für alle ein deftiges Mittagessen. Und natürlich durfte auch ein Besuch in der neuen Ausstellung in den Räumen des Hahnemannzentrums nicht fehlen, an welchem die 35 indischen Homöopathen und ihre Familien gespannt teilnahmen. Doch die Reise der Inder endete nicht in Torgau. Nachdem sie sich von den Mitgliedern des Hahnemannzentrums verabschiedet hatten, machten sich sich auf den Weg nach Leipzig, wo sie sich das Apothekenmuseum ansahen. Ihren Abschluss findet die Reise dann in Paris, am Grab von Samuel Hahnemann.