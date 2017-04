Intensive Gespräche nicht nur in der "Energierunde"

Mittwoch, 12. April 2017

Torgau. Die längste Anreise zur Kooperationsbörse am 6. und 7. April nach Torgau hatten Firmenvertreter eines rumänischen und eines bulgarischen Betriebes der Branche Metallbau. Für beide Unternehmen hat sich die Teilnahme an der Torgauer Kooperationsbörse durchaus gelohnt, denn man sah sie bereits am zweiten Börsentag in sächsischen Betrieben vorsprechen. Mit Erfolg, wie der Ost-West Verein als Veranstalter der Börse erfuhr und der TZ mitteilte.