Interaktive Arbeit soll aufklären und schützen

Mockrehna. Die Pumphut-Grundschule Mockrehna hat mittlerweile ihren 3. Präventionstag gegen Missbrauch und Gewalt durchgeführt. Voran gegangen war ein thematischer Elternabend in den Klassen 1 bis 4, um auch Eltern die Bedeutung und Wichtigkeit der Veranstaltung zu vermitteln. Denn Erwachsene tragen die Verantwortung dafür, Kinder zu stärken, um sie vor Missbrauch und Gewalt zu schützen.

In Kooperation mit dem Hort wurde mit allen Lehrern und Erziehern der Projekttag altersgerecht strukturiert und entsprechend unserem Präventionskonzept gemeinsam durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, Kinder zu stärken, indem sie über ihre Rechte auf Information, Aufklärung und Schutz ihrer körperlichen Integrität informiert und dadurch für die Beeinträchtigung und Verletzung ihrer Rechte sensibilisiert werden. Sie sollen lernen, sich über die Angebote des Hilfesystems zu informieren.

Ziel war es auch, die Kinder zu motivieren, selbständig Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie sollen zwischen guten und unguten Gefühlen unterscheiden können. Wer darf mich berühren und wer nicht? Welche Berührung ist für mich angenehm? Was sind gute und schlechte Geheimnisse? Auch Kinder dürfen Grenzen setzen und sich gegen Andere wehren.

In Rollenspielen wurde geübt, wie man sich verhalten soll, wenn jemand einem zu nahe kommt und wem man sich anvertrauen kann, wenn man Kummer hat.

Für die Viertklässler bildete die interaktive mediale Theatercollage „Trau dich! - ein starkes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen“ einen besonderen Abschluss der Präventionsveranstaltung, um nochmals zur Sprache zu bringen, worüber das Reden so schwerfällt. Während der Theateraufführung wurde immer wieder der Dialog mit dem jungen Publikum gesucht, durch verschiedene interaktive Elemente wurden die Kinder am Geschehen auf der Bühne beteiligt und ihre eigene Lebenswelt wurde direkt mit einbezogen.