Interesse für Kampfsport geweckt

Kampfsport. Im August 2016 erfolgte beim SV Arzberg die Gründung einer Abteilung Karate. Die Abteilung Zulauf erfolgte die organisatorische Eingliederung in den Verein.



Seit diesem Monat können Interessierte zu sehr individuellen Trainingszeiten die Kampfkunst unter sportlicher Leitung von Sensei Matthias Voß (1. Dan Karate Do) erlernen beziehungsweise erweitern. Das Trainerteam komplettieren Mario Kraft (1. Kyu Karate Do) und Matthias Claus (4. Kyu Karate Do). Claus fungiert bis zur Vorstandswahl kommissarisch als Abteilungsleiter Karate. Es ist vorgesehen, im Rahmen der Trainingszeiten (für Erwachsene und Kinder) einen Selbstverteidigungskurs für Interessierte ab 6 Jahren anzubieten.



Für Interessierte besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per E-Mail über

karate@sv-arzberg.de. Zudem kann sich jeder beim Training informieren und ein Probetraining absolvieren:

Dienstag 16.00–18.00 Uhr Mittwoch 19.30–21.30 Uhr Donnerstag 16.00–17.00 Uhr Freitag 9.00–10.30 Uhr