Internationale Klasse im Anflug

Motorsport. Nachdem vor 13 Jahren der letzte WM-Lauf für Gespanne in Neiden ausgefahren wurde, gibt es in diesem Jahr wieder tollen internationalen Motocrosssport beim MSC Pflückuff. Die Generalprobe im letzten Jahr für die internationale Deutsche Meisterschaft der Gespanne war sehr erfolgreich und es gab auch von den Aktiven Lob für die Strecke. Am Sonntag, den 28. Mai, startet in Neiden der sechste von neun Wertungsläufen zur Inter-DM. Sieht man sich die Endwertung 2016 an, ist festzustellen, dass von den 30 in die Punkte gefahrenen Teams 19 Teams aus dem Ausland waren und WM-Starter sind.



Das zeigt, wie begehrt die Startplätze zur internationalen Deutschen Meisterschaft sind. Da der Termin günstig zwischen zwei WM-Läufen liegt, erwartet der Veranstalter mehr WM-Starter als im Vorjahr. Die Quads sind nach langer Zeit auch wieder in Neiden und streiten um Punkte zur Deutschen Meisterschaft. Läufe der Soloklassen Youngster und MX2 runden das Spektakel am Sonntag ab. Da ist für jeden etwas dabei, mehr geht nicht.



Der Samstag ist für Soloklassen des Nachwuches, der Ladys, im Masters und der sehr interessanten Hobby-Klasse vorgesehen. Beide Renntage beginnen gegen 8 Uhr, ab Mittag sind die Wertungsläufe. Das nächste Highlight wartet dann im zweiten Teil der Saison, am 16. und 17. September. Der ADAC trägt seit einigen Jahren den Bundesendlauf für den Nachwuchs bis zur Soloklasse 125 ccm aus. Hier treten alle 16 Bundesländer gegeneinander an und ermitteln das Bundesland für die erfolgreichste Nachwuchsarbeit. Der Ehrgeiz, da zu siegen, ist groß.



Der MSC Pflückuff wurde vom ADAC Sachsen mit der Durchführung beauftragt. Die Nachbarn aus Berlin/Brandenburg haben sich immer erfolgreich behaupten können, die Sachsen taten sich schwer, wollen nun aber vor einheimischer Kulisse etwas daran ändern. Über 200 Aktive werden erwartet. Der MSC muss dazu seine Strecken für den Nachwuchs überarbeiten beziehungsweise neu gestalten. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Jugend crosst“.



Die zur Tradition gewordenen Veranstaltungen werden natürlich weiter durchgeführt. Offroad-Rennen gibt wie es gewohnt für Solomaschinen als auch für Quads, zum Beispiel Wertungsläufe für den sächsischen Offroad Cup, die ADAC Quad Offroad Challenge und Motorrad-Biathlon. Eine sehr interessante Veranstaltung ist der ADAC Enduro Jugend Cup, der mit sechs Veranstaltungen zusammen ideale Startmöglichkeiten für den Nachwuchs im Gelände bietet.



1./2. April • Trainingslager Marco Dorsch

Ostern • ADAC Saisoneröffnungstraining

28.-30. April • Polaris and friends

27./28. Mai • DM Seitenwagen und Quad;

• SM 65 ccm, Junioren, Ladys,

• Masters, Hobby, Youngster,

• MX2

3.-5. Juni • Pfingsttraining

24./25. Juni • MDM Motorrad Biathlon

31. Juli bis 3. August • Trainingslager Marco Dorsch

12. August • ADAC Sachsen Enduro Jugend Cup

16./17. September • ADAC Sachsen Motocross

• Bundesendlauf

30. September–1. Oktober • ADAC Sachsen

• Quad Offroad Challenge

28./29. Oktober • ADAC Saisonabschlusstraining