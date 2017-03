Jäger und Sammler aus Leidenschaft

Bennewitz. Männer sind zumeist seit frühester Kindheit Jäger und Sammler. In der heutigen Zeit weniger im Sinne, dass sie die Familie ernähren müssen und dieser ein ordentliches Stück Fleisch auf den Küchentisch legen, sondern mehr, dass sie Schnäppchen oder alten Sachen nachjagen und alles mögliche sammeln. Sammlerleidenschaft für das eigene Ego und aus dem Grund, bestimmte Dinge und historisch wertvolle Exponate für die Nachwelt zu erhalten. Wolfgang Lehmann ist so ein Vertreter.



Der gebürtige Bennewitzer interessiert sich für so ziemlich alles mögliche, das im Zusammenhang mit der Geschichte Torgaus und der Umgebung steht, plus für das alte Handwerk, die Historie oder aber die wirtschaftliche Entwicklung. Kurzum, der gelernte Elektromonteur, Elektromeister, Energieelektroniker und Lehrmeister, der seit 1997 an der Seite seiner Frau Bärbel die Gastwirtschaft „Zur Schmiede“ in Bennewitz (1853 urkundliche Ersterwähnung als Gastwirtschaft) mit betreibt, ist allseitig und vielseitig interessiert. Das er im späteren Berufsleben einmal Gastwirt ist, dies war nicht unbedingt der große Wunsch des 69-Jährigen, doch inzwischen tut er dies gern, mit Überzeugung und Herz. Und dies erst recht, wenn er seine Gäste durch das Lehmannsche Museum auf seinem Grundstück in der Dorfstraße 10/12 führen kann. Im kommenden Jahr besteht das Kleinod auf der Tenne 20 Jahre. Es beherbergt parterre eine Abteilung Schmiedekunst und Schmiedehandwerk und in der ersten Etage die Abteilung ländliches Leben und eine Fahrradausstellung.



Schon frühzeitig entwickelte der zweifache Familienvater (5 Enkel) seine Sammelleidenschaft. Entdeckte hier und da Exponate, erstand bei Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen und bei Gästen in seiner Gastwirtschaft (mit Pensionsbetrieb – 4 Zimmer) das eine und andere alte Fahrrad sowie Fahrradteile und Zubehör, bekam von verschiedenen Bennewitzern Dinge aus dem dörflichen Alltag von anno dunnemals oder aber von Bewohnern aus den Nachbarorten, entdeckte auf dem Floh- und Trödelmarkt verschiedene, sammelnswerte Sachen. Das Museum von Wolfgang Lehmann wuchs und wuchs und nahm von Jahr zu Jahr immer mehr Gestalt an, sodass der Bennewitzer nach und nach auch immer mehr Struktur in seine Exponatenschau bringen konnte. Seit einigen Jahren hat die Lehmannsche Ausstellung den Status eines offiziellen Museums und ist auch im jährlich erscheinenden Museumsführer Sachsens verzeichnet.



Der 69-Jährige, der einige Jahre im Gemeinderat mitwirkte, führt gern durch sein Museum. Seine Gäste führt der Bennewitzer stets persönlich, und sie müssen aber gut Zeit mitbringen. Aber der Ausflug in die Vergangenheit des dörflichen Lebens, in den Arbeitsalltag eines Schmieds, in die Historie der Region oder in das Handwerk der deutschen und im speziellen regionalen Fahrradherstellung lohnen sich und man wird bei dem Rundgang von Wolfgang Lehmann prächtig unterhalten. Dies fanden auch die Gäste aus nah und fern, darunter Besucher aus England, Norwegen, Australien, der Schweiz, aus den USA, Frankreich, Italien, Österreich und allen Teilen Deutschlands, wie das im Lehmannsche Museum ausliegende Gästebuch Auskunft gibt.

www.gastwirtschaft-zur-schmiede.de