Jahreskalender mit Torgauer Mädels

Torgau. Es sollte etwas sein, was Stil hat. Ein bisschen Provokation, ein bisschen Erotik, eine Portion Klasse und natürlich auch (oder vor allem) Werbung in eigener Sache. Ein Kalender, den sich jeder ins Zimmer hängen kann, der originell und auf seine Weise einzigartig, aber nicht anzüglich ist. Mit dem Ergebnis wirkt Marcus Scholz – in der Region besser bekannt als „Locke“ – mehr als zufrieden. „Ich bin absolut stolz“, bekennt der Torgauer. Nach und nach hat sich erst herum gesprochen, was da Tolles in Umlauf kam – obwohl mittlerweile schon die März-Seite von der Wand prangt. Welches hiesige Unternehmen kann schon einen eigenen Jahreskalender vorweisen. „Verrückt“, würde mancher sagen. Immerhin ist es mit erheblichem Aufwand verbunden, auch in finanzieller Hinsicht.



Aber Marcus Scholz bezeichnet sich selbst als ein bisschen verrückt. Er liebt das Außergewöhnliche, das Individuelle: Und genauso sind seine Produkte aus Holz. Er stellt unter anderem Designmöbel, Holzskulpturen, Baumhäuser, Gartenmöbel her – das meiste davon Unikate, ganz nach Wunsch der Kunden. Allzu normal ist langweilig, lautet seine Devise. Gerade zaubert er aus einer Tausend Jahre alten Moor-Eiche eine rustikale Badewanne. Doch zurück zum Kalender: Die Idee dazu hatte er schon im Januar/Februar 2016. „Ich bin kreativ, mache die vielschichtigsten Dinge. Das wollte ich auch nach außen tragen. Ich habe einen Facebook-Aufruf gestartet und etwa 40 Rückantworten bekommen“, so der 29-Jährige.



Außerdem sprach er im Bekanntenkreis verschiedene Mädels an, die seiner Meinung nach als Models in Frage kämen. Am Ende erhielten 13 junge Damen den Vorzug. Sie alle wohnen in Torgau bzw. stammen aus der Region, keine besitzt professionelle Erfahrung vor der Kamera. „Wir haben fünf Shootings an fünf Sonntagen angesetzt und dafür knapp ein halbes Jahr gebraucht. Fast immer hat es einen ganzen Tag gedauert, aber es war mega lustig“, schwärmt der gelernte Zimmerermeister, der ursprünglich aus Koßdorf stammt und seit 2009 selbständig ist. Fotografiert wurde unter anderem im Schlosshof, an der Elbe, vor einer Graffiti-Wand in der Eilenburger Straße, in der eigenen Holzkunst-Werkstatt und in der Gaststätte „Alter Hut“ – bei deren Wiederaufbau Marcus Scholz sein ganzes Können mit einfließen ließ. Angie Heldt, eines der Models, schwärmt: „Er hat mich spontan angesprochen, ob ich Lust dazu hätte und ich war gerne mit dabei. Ich habe schon ein paar Shootings mitgemacht, zum Beispiel für Brautmoden und für den Nachtfalter. Wir durften selber bestimmen, was wir anziehen“, sagt die junge Torgauerin, die sich für drei Outfits entschied. Der Fotograf, Dieter Koch aus Grimma, ein Freund von Marcus Scholz, nahm sich viel Zeit, achtete auf die kleinsten Details und gab ganz viele Anweisungen, um die Mädels in die richtigen Posen zu bringen. Allein im „Alten Hut“ wurden mehrere hundert Fotos geschossen. „Ich habe den Mädels lediglich kleine Richtungen vorgegeben. Sie sollten elegant und rustikal gekleidet sein und dann noch mal ein Outfit mitbringen, in dem sie schon immer mal fotografiert werden wollten“, meint Marcus Scholz.



„Ich habe gestaunt, wie hübsch sie vor die Kamera traten und war sehr stolz, dass sie das für mich getan haben“, freut sich der Firmeninhaber. Maximal drei Mädchen wurden je Termin eingeladen. Aus dem umfangreichen Material entstanden schließlich zwölf Monatsseiten und ein Titelblatt – in Hochglanz und in einer Auflage von 200 Exemplaren gedruckt. Bis auf einige Restbestände ist der Jahreskalender fast vollständig vergriffen. „Der Verkauf hat nicht funktioniert, so dass ich mich entschlossen habe, meinen Freunden, Bekannten und Firmenkunden eine besondere Freude zu bereiten“, lächelt der Holzkünstler, der offen einräumt, dass ihm der „Spaß“ locker 2000 Euro gekostet habe. Trotzdem denkt er ernsthaft darüber nach, vielleicht kommendes Jahr eine Wiederholung zu starten – quasi im Zwei-Jahres-Rhythmus. Nicht zuletzt, weil ihm ein super Team den Rücken stärkte. Seine Bekannte, Jana Ferl, beispielsweise habe sich fast dabei aufgerieben, Frisuren und Makeup toll hinzubekommen. Es war ein unvergessliches Erlebnis, meint Marcus Scholz, der künftig auch mit anderen Projekten von sich reden machen will. Bis zur Landesgartenschau möchte er für das Torgauer Glacis kostenlos Sitzmöbel herstellen, die besonderen Themen gewidmet sind und zum Nachdenken anregen. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden.