Jetzt kommt das Treffen mit den Vereinen

Belgern-Schildau. Der Stadtrat der Doppelstadt hat mehrheitlich seinen Beschluss aus dem Februar bezüglich der Abgabe von Inventar aus dem Bauhof per Beschluss zurückgezogen.

Zwar regten sich auch Stimmen gegen dieses Vorgehen (Matthias Griem: „Wir können nicht immer alles umwerfen, was wir einmal beschlossen haben.“), doch die Mehrheit schloss sich dem zuletzt von Dr. Wolfgang Ender eingebrachten Antrag zur Aufhebung an. Damit ist jetzt der Weg frei für ein Treffen mit den Vereinen. Bürgermeisterin Eike Petzold bittet dazu am Donnerstag zu einem Runden Tisch und hat Vereine und Stadträte eingeladen, sich gemeinsam Gedanken zum weiteren Vorgehen zu machen.

So, wie sich die Lage derzeit darstelle, könne es nicht weitergehen. „Wenn der Bauhof nicht mit der Grünpflege und Sicherung des Straßenverkehrs nachkommt, kann er keine Biertische durch die Gegend fahren“, brach die Bürgermeisterin die Situation herunter. Dazu hatte sie auch die passenden Zahlen parat. 652 Stunden hätten die Mitarbeiter demnach für Heimatkulturpflege – darunter sind etwa die Stunden für den Aufbau der Marktbuden oder den Transport der Garnituren verbucht – aufgewandt.

Das entspreche einer Summe von 12 100 Euro. „Und das sind nur die Personalkosten.“ Alles freiwillige Aufgaben, wie Petzold betonte.

Hinsichtlich der Wohnwagen aus dem Seebad wurde bereits eine neue Handhabe gefunden: Entweder sie werden für einen symbolischen Wert verkauft oder verschrottet.