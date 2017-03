Jugendherbergsprojekt hat mit der Statik zu kämpfen

Torgau. Drohen womöglich Mehrkosten für die Torgauer Jugendherberge von bis zu 300 000 Euro? Statikerin Uta Zinnert sprach am Mittwochabend vor den Torgauer Stadträten zwar von einem „Gründungsdrama“, allerdings sei dieses bei einem solchen denkmalgeschützten Bau nicht unüblich.

Hintergrund: Die Fundamente vor allem des Nordflügels wären auf Grund gestiegener statischer Anforderungen unzureichend – eine Gefahr, die vor allem auf eine großzügige Entkernung des Objekts zurückzuführen ist. Plan A: Die kostspielige Sanierung an der Basis. Plan B wäre jedoch deutlich preisgünstiger zu haben. Wie Zinnert erläuterte, müsse dabei auf die großzügige Entkernung und damit auch auf Bettenkapazität verzichtet werden. Man spare sich allerdings Kosten für zusätzliche Gründungsarbeiten.

Die Statikerin gab an, bereits einen neuen Entwurf über die bisherige Planung gelegt zu haben. Und eben jener orientiere sich nicht nur nach der Nutzungsvorgabe – also die Anzahl der Betten – sondern vor allem nach der Gebäudeverträglichkeit.

Weil Stadt und Landesherbergsverband beim Stemmen des Millionenprojekts in einem Boot sitzen, wurde für gestern ein gemeinsamer Krisengipfel anberaumt, allerdings hinter verschlossener Tür.

Vorab hieß es in einer zusammenfassenden Pressemitteilung der Stadt:

Zum Zeitpunkt weit fortgeschrittener Planungsleistungen und kurz vor Vergabe der Bauhauptleistung hat sich die Oberbürgermeisterin Romina Barth persönlich über den Stand des Projektes erkundigt. Zunächst wurde ihr von den Beteiligten, insbesondere dem beauftragten Planungsbüro Ipro aus Dresden, anhand der aktuellen Kostenschätzung und der zur Vergabe vorbereiteten Angebote dargelegt, dass sich das Projekt sowohl kostenseitig, als auch terminlich weitestgehend im geplanten Rahmen befindet.

Allerdings wurde im Laufe der Bauberatung auch mitgeteilt, dass jetzt erst detaillierte Untersuchungen der Fundamente und Decken des Denkmals stattfinden konnten. Bis dato waren die statischen Berechnungen auf historischen Plänen und einzelnen Grobuntersuchungen gefertigt worden. Inzwischen sind weitere Abgrabungen am Gebäude und eine Öffnung von Fundamenten durchgeführt worden. Es hat sich herausgestellt, dass die vorliegenden Bauzustände den angenommenen Werten für die Tragfähigkeit der alten Bauteile bedauerlicherweise zu großen Teilen nicht entsprechen.

Dies bedeutet auch, dass die vorgesehenen statischen Ertüchtigungsmaßnahmen nicht ausreichen, um das Gebäude nach dem großzügig geplanten Umbau und der Erweiterung statisch zu tragen. Uta Zinnert erklärte der Oberbürgermeisterin in einer Beratung am 2. März, dass für den jetzt geplanten Umbau erhebliche Mehrkosten durch Gründung und Ertüchtigungsmaßnahmen am Altbau anfallen würden. Zum Wohle der Stadt Torgau und Schonung des ohnehin schon großzügig gewählten Budgets, ist eine Umplanung im Inneren des Gebäudes unumgänglich.

Die Oberbürgermeisterin forderte daraufhin alle Beteiligten zunächst einmal auf, sofort einen Planungs- und Baustopp einzulegen und die vorgesehene Vergabe von Bauleistungen in der Sitzung am Mittwoch auszusetzen. Sicher sei, dass zum jetzigen Zeitpunkt, durch die sofortige Reaktion, vor Vergabe von Bauhauptleistungen, erhebliche finanzielle Risiken von der Stadt ferngehalten werden können, sofern sich der Jugendherbergsverband auf die Umplanungen und Reduzierung einlässt.