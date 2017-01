Jugendliche Wehr kaum gefordert

Beckwitz. Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Ortswehr Beckwitz statt. Unter der Anwesenheit von Stadtwehrleiter Reiner Reimann, der Leiterin des Amtes für öffentliche Ordnung, Anke Eckert, den Kameradinnen und Kameraden der Wehr sowie der Mitglieder der Ehrenabteilung der Ortswehr, eröffnete Ortswehrleiter Matthias Hirsch um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung.



Die Ortswehr besteht zur Zeit aus 31 aktiven Mitgliedern, davon sechs Frauen. In der Ehrenabteilung sind derzeit acht Mitglieder zu verzeichnen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 28,5 Jahren. Anfang 2016 wurde der neue Mannschaftswagen durch die Oberbürgermeisterin Romina Barth übergeben, wie erwartet stellt er eine große Bereicherung für die Beckwitzer Wehr dar.

Im abgelaufenen Kalenderjahr war die Ortswehr bei vier Kleinbränden und einer Hilfeleistung beim Bergen von einer verletzten Person aus einer Wohnung im Einsatz.



Auch wenn es nicht zu Großeinsätzen kam, so ist die Ortswehr stets bereit. Nicht zuletzt wegen der durchgeführten Schulungen beziehungsweise Dienste wie Vermisstensuche, Atemschutz und Notfalltraining. Nach langem Ringen wurde auch in 2016 die Ausbildung am Digitalfunk durchgeführt. Durch viel privates Engagement und Unterstützung ortsansässiger Unternehmen konnte zudem die Wettkampfbahn an den Unterteichen den Anforderungen entsprechend angelegt werden.



Natürlich standen auch wieder einige Beförderungen auf dem Programm. Max Seidel wurde zum Feuerwehrmann und Frank Kaiser zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Lobenswerte Ergebnisse in 2016 erzielte auch die Jugendfeuerwehr der Ortswehr Beckwitz unter der Leitung von Jan Kaiser mit Unterstützung von Max Seidel und Kevin Peterson. Derzeit zählen 14 Mädchen und 11 Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren zur Jugendgruppe.



Das spielerische Vorbereiten auf den aktiven Feuerwehrdienst besteht unter anderem aus der Vermittlung von praktischem und theoretischem Wissen über die Feuerwehrtechnik, das Üben von Notfallmeldungen und Funkausbildung. Auch das Training des gemeinsamen Einsatzes und der Schnelligkeit, durch den Wettkampfsport, war durch die pokalgekrönte Teilnahme an vielen Wettkämpfen in allen Altersklassen sehr erfolgreich.