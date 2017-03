Jugendteam on Tour

Dommitzsch. Das Jugendteam zu Gast bei Vandemoortele. Am vergangenen Montag hatte der Leiter des Standortes Dommitzsch, Markus Krausewitz, die insgesamt acht jungen Menschen zu sich in die Tiefkühlbackwarenfabrik eingeladen und ihnen höchstpersönlich eine Führung durch die Produktion gegeben. Auch die Torgauer Zeitung war dabei mit vor Ort und unterhielt sich im Nachhinein mit Krausewitz über seine Verbindungen zum Jugendteam:



TZ: Was hat Sie denn bewegt, das Jugendteam zu sich in die Firma zu holen?

M. Krausewitz: Zuallererst finde ich es wahnsinnig spannend, dass sich hier tatsächlich so viele junge Leute gefunden haben, die sich für die Berufswelt interessieren. Grad in diesem Alter ist es wichtig, in viele Dinge reinzuschnuppern und dann festzustellen, was einem am meisten Spaß macht.



Wie sind Sie überhaupt auf das Jugendteam aufmerksam geworden?

Über Facebook. Bei den Vorbesprechungen zur Azubi-Expo habe ich das erste mal mitbekommen, dass es so etwas in Torgau gibt und habe mich dann direkt bei Facebook darüber informiert.



Und wird die Kooperation zwischen Jugendteam und Vandemoortele nun weiterlaufen oder war dieser Besuch eine einmalige Aktion?

Wir haben auf jeden Fall vor, mit dem Jugendteam weiterhin in Kontakt zu bleiben. Wir wollen auch in Zukunft ihre Aktionen unterstützen, solch ein Projekt muss einfach kontinuierlich weitergehen.