Jugendtraining ausgebaut

Tennis. Kürzlich versammleten sich die Mitglieder des Großwiger Tennisclubs zur ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei wurde Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten und die neue Saison geplant. Beate Lausch wurde für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen ausgezeichnet. Ihr ist es zu verdanken, dass im relativ kleinen Tennisverein nunmehr 23 Kinder und Jugendliche regelmäßig trainieren. Mit viel Engagement und Ideen üben die Jüngsten in drei Gruppen mit dem kleinen Filzball. Über das gesamte Jahr wurde die Betreuung der Kinder und Jugendlichen durch die Mitglieder im Verein abgesichert. Das Vereinsjahr 2016 war wiederum sehr erfolgreich. Die Außenplätze wurden in Eigenregie hergerichtet und übers Jahr in sehr gutem Zustand gehalten.



Nicht selbstverständlich, da mit enormem finanziellem Aufwand verbunden, konnte auch im zurückliegenden Jahr die Tennishalle den Vereinsmitgliedern und einer wachsenden Anzahl vereinsfremder Tennisfreunde zur Verfügung gestellt werden.

Die traditionellen Vergleiche mit den Sportfreunden aus Torgau und Beilrode zählten in diesem Jahr zu den Höhepunkten. Dem Vorstand wurde für die geleistete Arbeit gedankt und Entlastung erteilt. Auch im laufenden Jahr sind wieder einige besondere Aktivitäten zu erwarten. Bevor am 1. Mai die Eröffnung der Außenplatzsaison stattfinden kann, ist am 7. und 8. April die Anlage in bewährter Weise herzurichten.



Natürlich finden die Freundschaftsvergleiche mit den Tennisfreunden aus Torgau und Beilrode auch in diesem Jahr statt. Vielleicht gelingt das demnächst ja wieder mit den Sportfreunden aus Falkenberg. Besonders erfreulich ist, dass diese Vergleiche nicht nur zwischen den Herren sondern auch zwischen den Damen und den Kinder stattfinden werden. Auch an der materiellen Basis sind einige Maßnahmen erforderlich. Das Hauptproblem ist sicherlich der bauliche Zustand der Blockhütte auf der Anlage im Großwiger Paradies. Hier ist eine größere Reparatur oder sogar eine Erneuerung erforderlich.