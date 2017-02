Junges Forscherteam gesucht!

Bereits zum dreizehnten Mal können sich Jugendliche bewerben und zu einem „Spurensucherteam“ werden. Gesucht werden kann in der Vergangenheit des Heimatortes, des Wohnviertels, des Kiezes: Jedes Haus und jede Fassade, jeder Hinterhof und jede Grünfläche, jeder kleine Laden und jeder Bewohner hat eine Geschichte, die oft in Vergessenheit geraten ist, da sie im Verborgenen liegt.

Das Jugendprogramm Spurensuche unterstützt Jugendgruppen, die sich auf historische Forschungsreise begeben und die Geschichte ihres Ortes oder die der Menschen ihres Ortes beleuchten. Forschungszeitraum ist das 19. und 20. Jahrhundert.

Teilnehmen können Jugendgruppen aus Sachsen, die hauptsächlich aus 12- bis 18-jährigen jungen Menschen bestehen. Sie werden andere Spurensucher treffen, um ihre Erfahrungen auszutauschen und präsentieren am Ende des Projekts ihre Ergebnisse im November bei den Sächsischen Jugendgeschichtstagen im Sächsischen Landtag. Freie Träger der Jugendarbeit, Vereine, Kirchengemeinden oder Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen sind aufgerufen sich zu bewerben. Das Projekt startet am 1. April und endet am 30. November 2017. Über die Auswahl der Förderprojekte entscheidet im März eine Jury.

Unterstützt werden die Jugendgruppen mit bis zu 1250 Euro. Damit können unter anderem die Recherchearbeiten, Exkursionen und die Dokumentation der Ergebnisse in Form von Broschüren, Filmen, Fotobänden, Ausstellungen usw. finanziert werden. Bewerbungen werden ab sofort bis zum 28. Februar entgegengenommen. Ausführliche Informationen zum Programm, Reportagen von schon entdeckten spannenden Geschichten sowie die aktuelle Ausschreibung und Bewerbungsformulare stehen auf der Internetseite www.saechsische-jugendstiftung.de/spurensuche bereit. Für Beratung und weitere Informationen steht die Kontaktstelle für Jugendgeschichtsarbeit der Sächsischen Jugendstiftung gerne zur Verfügung. Susanne Kuban Telefon:0351 323719014, E-Mail: skuban@saechsische-jugendstiftung.de