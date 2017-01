Köllitscher Lehr- und Versuchsgut feiert sein 25-jähriges Bestehen

Köllitsch. Ostelbien lädt in diesem Jahr gleich zu zwei großen Geburtstagsfeten: Neben der 775-Jahr-Feier Dautzschens im Monat September geht’s bereits im Juni in Köllitsch rund. Hier feiert nämlich das Lehr- und Versuchsgut sein 25-jähriges Bestehen. Die Torgauer Zeitung sprach mit Ondrej Kunze, dem Leiter der Einrichtung, über den Stand der Vorbereitungen.

Köllitsch. Ostelbien lädt in diesem Jahr gleich zu zwei großen Geburtstagsfeten: Neben der 775-Jahr-Feier Dautzschens im Monat September geht’s bereits im Juni in Köllitsch rund. Hier feiert nämlich das Lehr- und Versuchsgut sein 25-jähriges Bestehen. Die Torgauer Zeitung sprach mit Ondrej Kunze, dem Leiter der Einrichtung, über den Stand der Vorbereitungen.



TZ: Worauf dürfen sich Fans der Landwirtschaft und jene, die es noch werden wollen, im Sommer freuen?

Ondrej Kunze: Unser Jubiläum werden wir in einen Tag der offenen Tür betten – mit dem Anspruch, das Niveau unseres regelmäßig stattfindenden Tags der offenen Tür vielleicht noch ein wenig zu steigern. Dabei helfen sollen unter anderem Angebote des Sachsenforsts sowie der Landfrauen. Dass dies schwer werden wird, wissen wir. Allein den Erlebnisfaktor des letzten Tages der offenen Tür zu halten bedeutet eine Riesenkraftanstrengung.

Stapeln Sie jetzt nicht ein wenig tief?

Keineswegs, denn schon 2014 dürfte es auf Grund der angebotenen Vielfalt den wenigsten Besuchern beim Rundgang langweilig geworden sein. Dennoch sind wir bestrebt, gerade zum Jubiläum neue Anreize zu schaffen, damit Gäste erneut zu uns kommen.

Gibt es hierzu schon erste Vorstellungen?

Die Planungen haben bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen. Unsere Überlegungen zielen dahin, neben den klassischen Schwerpunkten wie Bildungsangebote, Tierschau und Technikausstellung auch die Digitalisierung in der Landwirtschaft zu einem Themenschwerpunkt zu machen. Hierzu könnten Möglichkeiten aufgezeigt werden, die die moderne Datenvernetzung und deren Visualisierung den Landwirten bietet. Auch Drohnen könnten eine Rolle spielen.

Werden im Lehr- und Versuchsgut tatsächlich auch Versuche mit Drohnen unternommen?

Das Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verfügt seit 2016 über einen sogenannten Hexacopter. Dieser wird künftig zielgerichtet im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte eingesetzt. Dabei kommt er sicherlich auch bei uns zum Einsatz.

In welchem Bereich könnten Drohnen Ihrer Meinung nach eine Rolle in der Landwirtschaft spielen?

Ich möchte diesbezüglich zwei Beispiele anführen. Drohneneinsätze können dem Landwirt ganz schnell umfangreiche Informationen über die vorhandene Biomasse der Bestände auf dem Feld geben. Dieses Wissen kann er dann unter anderem dafür nutzen, den Einsatz von Dünger zu optimieren. Gleiches gilt natürlich auch für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Aber da ist sicherlich noch viel Forschungsarbeit notwendig. Aber auch als Wildretter haben Drohnen ihre Berechtigung. In diesem Falle scannen vor dem Einsatz von Mähtechnik die fliegenden Helfer mit Hilfe von Wärmebildkameras das Feld, sodass der Landwirt in die Lage versetzt wird, auf kauernde Jungtiere Obacht zu geben.

Wer auf Digitalisierung setzt kommt an der Vernetzung nicht vorbei...

Auch das haben wir uns für das Jubiläum auf die Fahne geschrieben. Deswegen suchen wir momentan nach weiteren Partnern, um das Zusammenspiel verschiedener Systeme im Feldbau und in der Tierproduktion demonstrieren zu können. Was Letzteres betrifft, kann das Lehr- und Versuchsgut sogar selbst auf wissenschaftliche Versuche zum Einsatz von Tierortungssystemen in Stallanlagen zurückgreifen.