Kürzere Parkzeit in der August-Bebel-Straße

Torgau. In der August-Bebel-Straße wurde die Parkdauer auf den Kurzzeit-Parkplätzen von 60 auf 30 Minuten reduziert. Diese Parkmöglichkeiten wurden seinerzeit für Kunden der Deutschen Post geschaffen.



Durch verbesserte Service- und Wartezeiten reduzierte sich die Verweildauer der Kraftfahrer stetig. „Durch die Anpassung der Parkzeit verkürzen wir die Parkdauer und erlauben insgesamt mehr Nutzern der umliegenden Einrichtungen, ihre Geschäfte vor Ort in aller Kürze abzuwickeln“, hieß es nun aus dem Rathaus. Gleichzeitig werde die Verkehrsfrequenz durch mehrfaches „Rundenfahren“ zur Parkplatzsuche reduziert.



Mit der Neuregelung erhofft sich die Stadtverwaltung, die Parksituation in der August-Bebel-Straße insgesamt zu verbessern. Gleichzeitig setze man damit Ergebnisse der Arbeitsgruppe Parken in die Praxis um.