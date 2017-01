Kaiser bangt ums Weltcup-Finale

Pferdesport. Daniel Kaiser muss weiter um die Qualifikation für das Weltcup-Finale der Voltigierer zittern. Der Delitzscher landete beim Weltcup im belgischen Mechelen am Donnerstag vergangener Woche auf Rang vier. Der Sieg ging an Jannis Heiland vor Jannis Drewell und Clement Taillez (Frankreich). Kaiser fehlten 0,08 Punkte zu einem Podestplatz. „Die Platzierung klingt jetzt nicht so pralle, war aber angesichts der Bedingungen absolut okay“, sagte der 30-Jährige hinterher.

Kaiser konnte vor dem Auftritt nicht noch einmal auf Pferd Sir Bernhard trainieren, hatte zuletzt vor anderthalb Jahren auf dem Vierbeiner gesessen. Dementsprechend holprig lief der erste Durchgang, an dessen Ende er schon einigermaßen abgeschlagen auf Position vier lag. Erschwerend hinzu kamen die komplizierten Verhältnisse in der Halle, von denen sich die Pferde sehr leicht ablenken ließen.

Im zweiten Umlauf steigerten sich Ross und Reiter in allen Belangen.

Der Lohn waren 8,422 Punkte und damit fast 0,4 Zähler mehr als in Durchgang Nummero uno. „Das war wirklich gut. Die Tendenz zeigt, dass ich vorn mithalten kann“, sagte Kaiser, der zudem eine leichte Erkältung mit sich herumschleppte. Für ganz vorn reichte es in Mechelen freilich nicht. Heiland dominierte die Konkurrenz beinahe nach Belieben, hatte am Ende 0,15 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Drewell.

Nach Platz drei zum Auftakt in Madrid und Rang vier in Salzburg kommt Daniel Kaiser in der Weltcup-Gesamtwertung momentan auf 20 Punkte und Platz sechs. Da aber jeder Starter nur zwei Ergebnisse einbringen kann, dürfte sich in dieser Wertung noch einiges tun. Will der Nordsachse das Finale der besten Sechs erreichen, sollte er beim Heimauftritt bei der Partner Pferd in Leipzig (19. bis 22. Januar) möglichst das Podest entern. Dabei läuft alles auf ein Duell mit Thomas Brüsewitz um den letzten Startplatz beim Weltcup-Finale in Dortmund (2. bis 5. März) hinaus. Ein gutes Omen bedeutet der vierte Platz in Mechelen übrigens durchaus. Damit im Gepäck reiste Kaiser auch 2016 nach Dortmund – und gewann.