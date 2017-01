Kammer-Aus: "Es lag nicht am SSB"

Sportschiessen. Der Sächsische Schützenbund (SSB) hätte auch weiterhin an der Finanzierung einer Stelle für den Neidener Schützentrainer Uwe Kammer mitgewirkt.

Sportschiessen. Der Sächsische Schützenbund (SSB) hätte auch weiterhin an der Finanzierung einer Stelle für den Neidener Schützentrainer Uwe Kammer mitgewirkt. Das sagte SSB-Präsident Frank Kupfer der Torgauer Zeitung. Er wies damit eine Mitverantwortung für das Kammer-Aus von sich.



„Es lag nicht am SSB. Fakt ist, der Verein und Uwe Kammer konnten nicht mehr miteinander. Wir haben erfolglos versucht, zu vermitteln“, sagte Frank Kupfer. Ende des vergangenen Jahres war offiziell geworden, dass Verein und Trainer getrennte Wege gehen. Neben einem massiv gestörten Vertrauensverhältnis hatte der Präsident des SSC Neiden 1997, Joachim Flechtner, in einer Stellungnahme des Verein auch Probleme bei der Mischfinanzierung für die Trainerstelle benannt – die Stelle wurde von seinem Verein, dem Deutschen Schützenbund (DSB) und dem Sächsischen Schützenbund getragen.