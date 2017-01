Kanuten sind keine Frostbeulen

Kanusport/Vereinsleben. Fünf Kanuten des Torgauer Kanuclubs waren am letzten Tag des Jahres 2016 auf der Elbe unterwegs. Am Freitagabend wurden die Boote verladen und am Sonnabendmorgen wurden diese einschließlich der Besatzungen nach Belgern gebracht.

Kanusport/Vereinsleben. Fünf Kanuten des Torgauer Kanuclubs waren am letzten Tag des Jahres 2016 auf der Elbe unterwegs. Am Freitagabend wurden die Boote verladen und am Sonnabendmorgen wurden diese einschließlich der Besatzungen nach Belgern gebracht. Bereits zum 18. Mal veranstalteten der Torgauer Kanu Club diese jeweils zu Silvester stattfindende Fahrt.

Mit insgesamt drei Booten – 2 Zweier und 2 Einer-Kajak – gingen die TKC-Kanuten an der Belgeraner Fähre auf die Elbe – Ziel Torgau. Schöner kann Paddeln nicht sein. Keine einzige Wolke war am Himmel zu sehen und die Sonne meinte es mit ihren immer noch ein wenig wärmenden Strahlen super gut. Eine kleine frische Briese störte überhaupt nicht. Außer einigen wenigen Anglern am Elbeufer, die sicher noch auf einen Silvesterkarpfen hofften, war nicht viel Betrieb an der Elbe. Auf der Elbe sah es hingegen anders aus. Da waren von den Kanuten aufgescheucht, etliche Enten, ein Graureiher und ein Nilgans-Pärchen unterwegs. Und in Torgau begegneten die TKC-Paddler noch einem Ruderer. Das Paddeln bei diesen idealen Bedingungen ging bis zum Heimathafen fast von allein.

Mit nur einer kleinen Pause in Form eines Treibpaketes, um von den mitgebrachten Heißgetränken zu kosten, sind alle im Torgauer wieder sicher im Kanubootshaus gelandet. Die Kanuten gönnen sich keine große Winterpause und haben schon die nächste Fahrt im Auge: Am 7. Januar steigen wieder Torgauer Kanuten in ihre Boote und sind auf der Elbe unterwegs.

