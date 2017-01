Karibu Kenia - Willkommen in Kenia

Vom 14.11. bis 1.12. 2016 flog ich mit einem Funkfreund, Reiner Schloßer, DL7KL, nach Kenia in die Villa Kusini a Diani Beach in der Nähe der Stadt Ukunda.

Wieder einmal wollten wir ein funktechnisch selteneres Land aktivieren und ich hatte die Absicht an einem der größten Funkwettbewerbe weltweit, dem wwdxcw teilzunehmen. Es ist ein Wettkampf, der über 48 Stunden geht.

Abflug war in Tegel und das Erste was KLM von mir wollte waren 100 Euro wegen meines Antennenkartons. Er hatte zwar die richtige Länge, aber es kommen noch Breite und Höhe dazu. Da hatte ich wohl nicht richtig gelesen. Ohne Antennen? Geht nicht! Also die 100 Euro abgedrückt und los ging es.

Bei Nebel landeten wir in Amsterdam und warteten auf den Anschlussflug nach Nairobi. Die Kontrolle des Handgepäcks war eine wahre Tortur. Jedes Teil musste ausgepackt und vorgezeigt werden. Insgesamt ließen wir drei Kontrollen allein in Amsterdam über uns ergehen. In Nairobi angekommen, mussten wir umsteigen in die Maschine nach Mombasa. Mit dem gesamten Gepäck zum Inland Terminal, das circa 400 Meter vom Internationalen Airport entfernt ist. In Nairobi wurden nicht nur Visa und Reisepass kontrolliert, nein es wurden von beiden Händen Fingerabdrücke genommen und ein Foto gemacht. Ich glaube in die EU einzureisen ist um einiges leichter. Das ist Afrika!

Endlich in Mombasa angekommen, wurden wir mit einem Jambo… wie geht’s?, begrüßt und mit einem viel zu kleinen Auto, sie hatten wohl nicht mit so viel Gepäck gerechnet, ging es in Richtung Diani Beach. In Mombasa City muss man mit der Likoni Fähre über den Meeresarm zur South Coast Road. Es ist ein echter Flaschenhals und Wartezeiten bis zu 2 Stunden können durchaus vorkommen.

Mit einem kleinen Obolus, nennen wir es mal Spende, brauchten wir dann nur wenige Minuten. Zuvor passierten wir in der Moi Ave, das Wahrzeichen von Mombasa, die Mombasa Tusks. Sie wurden errichtet anlässlich eines Besuchs der Princess Margaret im Jahre 1956. Sie sind nicht aus Elfenbein wie man glauben könnte, sondern aus Aluminium. Ihre Form ist die eines M. (Margaret/Mombasa).

In unserer Villa angekommen, gab es erst einmal einen Begrüßungstrunk. Dann alles begutachten und schon begann der Antennenaufbau. Zum Einsatz kam eine Vertikal Antenne sowie ein Multiband Dipol zwischen 2 Palmen aufgehängt. Von Beginn an gab es großen Andrang nach einem Kontakt mit 5Z4/DJ6TF.

Nach einer Woche Aktivität wollte ich dann auch etwas von Land und Leuten sehen und so buchte ich eine zweitägige Safari in den East-Tsavo National Park. Die Fahrt dauerte ca. drei Stunden und wie bei einer Kaffeefahrt mussten wir unterwegs einen großen Souvenirladen besuchen. Die Preise muss man unbedingt verhandeln. Es gilt dabei: Leben und leben lassen. Man gibt, was einem die Ware wert ist. Wenn der Händler zu viel verlangt, umdrehen und weggehen… Sie glauben gar nicht, wie preiswert plötzlich alles wird.

Über unbefestigte Straßen ging es dann endlich weiter Richtung Nationalpark. So viele Lkw wie in und um Mombasa unterwegs waren habe ich noch nirgendwo gesehen. Sie transportieren alle möglichen Waren in die Nachbarländer, die keinen Zugang zum Meer haben wurde mir erklärt. Die Sichtweite war auf Grund der Trockenheit teilweise 2-3 m und wir hielten uns in unserem Auto lieber Taschentücher vor Mund und Nase. Irgendwann kamen wir aber dann doch an und Afrika war mit einem Mal wunderschön.

Elefanten, Giraffen, Zebras, Löwen, Kaffernbüffel, Impalas, Antilopen und auch einen Leoparden in freier Wildbahn zu erleben ist dann doch etwas anders und viel schöner als jeder Tierpark. Auf dem Rückweg zum Hotel besuchten wir noch ein Dorf der Massai. Es machte mich nachdenklich, in welcher Schlichtheit man hier zusammen lebt, auch wenn es eine gute Einnahmequelle für das Dorfes gibt. Bevor wir es betreten durften, mussten nämlich erst mal 10 Euro pro Person (das sind 1000 Kenia Schilling) berappt werden. Dafür durften wir uns auch in den Hütten umsehen, es wurde uns gezeigt, wie man mit zwei Stück Holz und getrocknetem Elefanten-Dung vermischt mit trockenem Gras ein Feuer entfacht und dann musste ich noch mit ihnen tanzen. Das war genau mein Ding.

Dann kam das Wochenende und der Wettkampf stand auf dem Programm. Die ersten Stunden liefen mit meiner bescheidenen Ausrüstung ziemlich gut und nach 21 Stunden hatte ich mit über 1000 Stationen gefunkt. Da ich als Einmann-

Station aber nur 24 Stunden in die Abrechnung bringen darf, beendete ich zufrieden den Wettkampf. Nach so viel morsen glühte der Kopf und ich begann mit der aktiven Erholung. Ein Sprung in den Pool, ein kühles Bier ein paar Stunden Schlaf und schon war alles wieder gut. Nach einem ziemlich heftigen Regenschauer trauten wir dann unseren Augen nicht. Als wir an die Station gingen, waren dort Tausende Insekten und an Funken war nicht zu denken. Ich hatte ja das gute Anti Mücken Spray „No Bite“ mit und besprühte alles im Umkreis von 2 Metern um die Station. Es dauerte keine 5 Sekunden und nichts bewegte sich mehr.

Teufelszeug, aber im Kampf gegen Moskitos sehr effektiv.

Mit ca. 10 000 Verbindungen mit allen Kontinenten, auch Stationen aus der Antarktis riefen uns an, ging es dann wieder Richtung Heimat. In Berlin angekommen fehlte uns dann unser Karton mit den Antennen. Also noch ein paar Stunden Berlin, bis alles geklärt war. Wenn er auftaucht, wollte man ihn mir nach Hause bringen, was dann auch perfekt geklappt hat. Dabei immer freundlich bleiben, denn so wird einem immer eher geholfen. Man kann es eh nicht ändern und die Frau am Schalter ist mit Sicherheit nicht Schuld.

Ach ja, auf Swahili bedeutet Karibu Kenia – Willkommen in Kenia. Alles in allem eine gelungene Aktivität und das nächste Ziel steht auch schon fest: Melilla – eine spanische Stadt in Nordafrika die ans Mittelmeer und an Marokko grenzt.