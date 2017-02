Kater Cürtis flutet Mietwohnung

Torgau. Einem 15-jährigen Kater namens Cürtis hatte der Torgauer Feuerwehrmann Ray Richter gestern erneut eine unfreiwillige Rollerfahrt zur Wache zu verdanken: Grund war ein morgendlicher Einsatz in der Sindelfinger Straße. Cürtis hatte dort über Nacht die Wohnung seines Frauchens im dritten Geschoss knöcheltief unter Wasser gesetzt. Warum das Tier allerdings in das kleine Waschbecken hopste, dabei den Stöpsel nach unten drückte und dummerweise auch noch mit dem Rücken den Wasserhahn hochdrückte, ist unklar. Was es darüberhinaus mit der Rollerfahrt von Ray Richter auf sich hat, gibt es hier zu lesen ...

Torgau. Einem 15-jährigen Kater namens Cürtis hatte der Torgauer Feuerwehrmann Ray Richter gestern erneut eine unfreiwillige Rollerfahrt zur Wache zu verdanken: Grund war ein morgendlicher Einsatz in der Sindelfinger Straße. Cürtis hatte dort nämlich über Nacht die Wohnung seines Frauchens im dritten Geschoss knöcheltief unter Wasser gesetzt.

Warum das Tier allerdings in das kleine Waschbecken hopste, dabei den Stöpsel nach unten drückte und dummerweise auch noch mit dem Rücken den Wasserhahn hochdrückte, ist unklar. „Ich kann mir das nicht erklären“, sagte die Mieterin, die jedoch um Anonymität bat. Sie habe erst am Morgen mitbekommen, was die Nacht über um sie herum passierte. Cürtis, den sie mit neun Jahren aus dem Arzberger Tierheim holte und der auf den Schrecken zur Beruhigung nochmal eine Extraportion Streicheleinheiten bekam, habe dies noch nie getan. Die ganze Nacht über saß das verängstigte Tier neben dem Waschbecken auf einem kleinen Schrank im WC in „sicherer“ Höhe.

Nachdem die Torgauer Feuerwehr das Wasser aus der Wohnung in das Klo abgepumpt hatte, Vertreter der Wohnstätten den Schaden in Augenschein nahmen und erste Helfer der Mieterin bereits unter die Arme griffen, hatte sich diese von dem morgendlichen Albtraum auch schon erholt. Ein Telefonat mit ihrer Versicherung sorgte schließlich für ein tiefes Durchatmen.

Wie hoch der Schaden allerdings ist, war gestern noch nicht abzusehen, zumal auch die darunterliegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Von Seiten der Mieterin erging indes ein großes Dankeschön an die Kameraden sowie die Wohnstätten, die schnell zu Hilfe eilten.

Stichwort Wohnstätten: Die hatten sich in diesen Tagen schriftlich gegenüber der Torgauer Zeitung in einer ganz anderen Sache erklärt: Dabei geht es um den Garagenkomplex Martin-Luther-Ring/Heinrich-Zille-Straße. Hierzu hatte die TZ bereits einen Leserbrief abgedruckt, in dem Mieter ihr Unverständnis über die Kündigung äußerten. In der Stellungnahme der Wohnstätten heißt es dazu wörtlich:

„Für die in der Lesermeinung aufgeworfenen Fragen und begründeten Zukunftsängste haben wir Verständnis. Ein Stück Selbstaufgebautes geht verloren und eine Garagengemeinschaft ist in dieser Form nicht mehr existent. In zahlreichen Gesprächen mit den betroffenen Garagenbesitzern wurde die Notwendigkeit der Kündigung der Pachtverträge über den Grund und Boden im Garagenkomplex Martin-Luther-Ring/Heinrich-Zille-Straße erläutert. Die rechtlichen Grundlagen haben sich seit dem Bau der Garagen auf ehemals volkseigenem Land sowie den 1991 mit der Stadtverwaltung Torgau neu abgeschlossenen Pachtverträgen grundlegend geändert. In diesem Zusammenhang wurde bereits am 30. September 2016 durch den Leserbrief von Herrn Uschkamp auf die rechtliche Situation hingewiesen.

Im Gesetz zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz) werden die Rechtsverhältnisse an Grundstücken in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet geregelt. Gemäß § 23 des Schuldrechtsanpassungsgesetzes kann der Grundstückseigentümer die Pachtverträge seit dem 1. Januar 2000 kündigen. Die Gesellschaft sah dazu bisher keine Veranlassung und hat die weitere Nutzung der Garagen ermöglicht.

Mit der Sanierung und dem Umbau des Grundstückes Puschkinstraße 6 hat sich diese Situation generell geändert. Die Erteilung der Baugenehmigung vom 8. April 2015 durch die Stadtverwaltung Torgau wurde mit der Auflage verbunden, die Verpflichtung zum Bau der notwendigen Stellplätze spätestens vor Nutzungsaufnahme des Wohnhauses Puschkinstraße 6 mittels Eintragung einer Baulast rechtlich zu sichern (§ 49 Abs. 1, Satz 1 Sächs. BO). Dabei handelt es sich um die Fläche des Grundstückes Martin-Luther-Ring 2 – 10, auf der sich neben der Grünanlage und einem kleinen Spielplatz die in Rede stehenden Garagen befinden. Andere Flächen in unmittelbarer Nähe stehen der Gesellschaft nicht zur Verfügung.

Die Stellplatzanlage ist hinsichtlich der Bauausführung in zwei Bauabschnitten geplant. Innerhalb von zwei Jahren nach Nutzungsbeginn muss die Fertigstellung von 31 Stellplätzen abgeschlossen sein. Im 1. Bauabschnitt wurden 12 Stellplätze geschaffen, von denen 3 Stellplätze ab 1. Mai 2017 auch von interessierten Mietern oder Anwohnern angemietet werden können.

Eine Diskussion zu diesem Thema fand im Stadtrat nicht statt. Das Herbeiführen von Entscheidungen dieser Art ist Aufgabe der Organe der Torgauer Wohnstätten GmbH. Der Aufsichtsrat, dem ausschließlich Vertreter des Stadtrates angehören, befasste sich mit dieser Problematik. Die Ausschreibung für die Leistungen zum Abriss der Garagen ist abgeschlossen. Eine rechtlich mögliche Beteiligung der Garagenbesitzer an den Kosten des Abrisses ist nach dem Ergebnis der Ausschreibung nicht vorgesehen.