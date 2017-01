Kein Lichtzeichen für Klitzschener Bahnübergang

Donnerstag, 26. Januar 2017

Von Nick Leukhardt

Klitzschen. Nachdem allein im vergangenen Jahr insgesamt sechs Fahrzeuge mit der Klitzschener Bahnschranke kollidierten und auch im Januar 2017 die Unfälle, zwei an der Zahl, nicht ausblieben, wurde nun am gestrigen Tag, eine so genannte Verkehrsschau durchgeführt. Im Schatten der beiden Schranken trafen sich die Vertreter der verschiedenen, in das Problem involvierten Parteien, um gemeinsam nach einer Lösung für eben dieses zu suchen.