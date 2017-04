Kein Punkte zum Abschied

(Bezirksklasse/Männer) VfB Torgau – VfB Eilenburg 28:34

Die Handballer des VfB Torgau konnten im letzten Heimspiel der Saison keinen Sieg einfahren. Der Vizemeister aus Eilenburg war einfach zu abgezockt an diesem Nachmittag.

In seinem letzten Spiel als Trainer, musste Marko Franke auf Alessandro Becker und die beiden Torhüter Kunze/Krondorf verzichten. So sprang der Sohn Christoph Franke als Keeper ein und zeigte auch eine ordentliche Leistung.

Der VfB erwischte den besseren Start in die Partie und ging mit 3:1 in Führung. Die Zuschauer in der gut gefüllten Wasserturmhalle peitschten ihre Jungs nach vorne. Torhüter Borisch konnte einige Bälle der Eilenburger entschärfen und Kapitän Nicolaus warf sein Team nach dem 5:5-Ausgleich wieder 8:6 in Front.

Doch die Eilenburger zeigten, dass sie keine „Laufkundschaft“ waren, sondern noch Chancen auf den zweiten Platz hatten – und damit auf den direkten Aufstieg. Über seinen großen Kreisspieler (zehn Tore) kam der VfB von der Mulde immer wieder zu leichten Treffern und machte den Elbestädtern das Leben schwer (10:10/15:15).

Kurz vor der Pause nutzten die Gäste dann eine Schwächephase gnadenlos aus.

Beim Stand von 15:18 wurden die Seiten gewechselt. Nach der letzten Halbzeitansprache von Trainer Franke glaubten „seine Jungs“ wieder an den Sieg und zeigten dies sofort auf dem Feld. Durch schöne Tore über Robert Busch auf Rechtsaußen kam man zum Ausgleich (19:19).

Aber die Muldentaler ließen sich wenig davon beeindrucken und gingen kurz darauf wieder in Führung (21:20). Jetzt folgten zehn Minuten, in denen der Heimsieben wenig gelang. Die Gäste aber setzten sich mit 28:22 ab und sorgten damit für eine Vorentscheidung. Die VfB-Recken gaben sich aber zu keinem Zeitpunkt auf. In den verbleibenden 15 Minuten kämpfte man sich bis auf 27:30 heran. Doch die Eilenburger zeigten an diesem Tag zu wenig Schwächen, um sie ins Straucheln zu bringen. So siegten sie verdient mit 28:34. Da die Naunhofer am Tag darauf ihr Spiel verloren, sicherten sie sich damit den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die Torgauer hatten sich an diesem Tag wenig vorzuwerfen und so konnte man dennoch einen versöhnlichen Abschluss feiern. In der Abschlusstabelle belegt Torgau nun nach einem direkten Vergleich hinter Borna und Lok Mitte Leipzig den sechsten Platz. Dafür, dass die Mannschaft wenig miteinander trainieren konnte, hat sie eine ordentliche Saison hingelegt. Eine Steigerung ist sicherlich möglich, doch darüber wird sich der neue Trainer Tom Sehlmann schon Gedanken machen. Alle VfB-Spieler und Verantwortliche bedanken sich bei Fans und Sponsoren für die geleistete Unterstützung!

Torgau mit: M. Borisch/ C. Franke (Tor), R. Nicolaus (6), S. Engelmann, P. Ritz (2), C. Kanitz, M. Leisner, R. L. Blume (2), H. Schulze (5), A. Gräfe, M. Pfeiffer (7), R. Busch (6/1), R. Klockow, M. Stephan

Siebenmeter: 4 (erhalten)/3 (verwandelt) VfB; BSC (2/2);

2-Minuten-Strafen: 4:6 (in Minuten)