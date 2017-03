Kein Zugverkehr bis Torgau

Dommitzsch. Es wird in den nächsten Monaten zwischen Torgau und Wittenberg definitiv keinen Zugverkehr geben. Dies hat Landrat Kai Emanuel jetzt in einem Statement an die Torgauer Zeitung offiziell bestätigt. Bereits vor einigen Wochen sei diese Erkenntnis gekommen. „Nach intensivem Austausch aller Beteiligten, dem Eisenbahnbundesamt, der DB Netz, den Kommunen und dem Verein Elblandbahn im Februar ist ein Zugverkehr im Reformationsjahr zwischen Torgau und Wittenberg objektiv nicht möglich“, formulierte Landrat Kai Emanuel in einem Statement an die TZ. Ist das Projekt damit endgültig gestorben?



„Nein“, erklärte Henrik Bock, Sprecher des Vereins Elblandbahn gestern. Man setze nun auf Insellösungen. Das heißt im Klartext, dass man sich erstmal auf einen kleinen Abschnitt konzentrieren wolle – vom Bahnhof Dommitzsch in Richtung Neiden. Schon in den nächsten 14 Tagen erwartet der Verein erste Technik. „Es handelt sich um Schienentechnik zur Instandhaltung“, sagte Henrik Bock. Genauer gesagt um ein dieselbetriebenes Kleinfahrzeug vom Typ SKL 24, das derzeit noch in Staßfurt steht. Ansonsten halte man an dem Ziel fest, Sonderfahrten zu bestimmten Anlässen auf die Strecke zu bringen. Zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt oder zu anderen Festivitäten. „Das machen andere Bahnen auch“, so der Sprecher.



Enttäuschung herrscht trotzdem unter den Mitgliedern. Schließlich war man noch im Herbst mit ganz anderen Gedanken an das Projekt gegangen. Zur Wiederbelebung der Bahnstrecke sollte ein vom Landkreis bzw. von den Verkehrsverbänden regulär bestellter Zugverkehr gehören. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt hatte sich dafür eingesetzt. Diese Idee sei aber hinfällig. „Wir bekommen dafür keine Fördermittel“, sagte Henrik Bock. Auch mit Blick auf den aktuellen Zustand der seit 20 Jahren nicht mehr genutzten Strecke taten sich viele Hürden auf. Ein Großteil der Beschilderung fehlt, der Bahnübergang in der Döbernschen Straße in Torgau ist komplett zurückgebaut worden und auch darüber hinaus gibt es hier und da größere bauliche Mängel.



Doch die Vereinsmitglieder wollen die Flinte nicht ins Korn werfen. Man trete jetzt mit dem Landesbeauftragten für Bahnaufsicht in Verbindung, um eine Genehmigung für den Bahnbetrieb zu erhalten. Auch eine Fahrrad-Draisine – die von einem befreundeten Verein aus dem Raum Dessau zur Verfügung gestellt wird – könnte bald in Dommitzsch für Aufsehen sorgen. Vielleicht schon am 30. April, dem Frühlingsfest der Vereine.