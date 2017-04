Keine Hüttengaudi in Belgern

Erst vorgezogen, dann vertagt: Um die durchaus zahlreich erschienen Gäste nicht allzu lange auf die Folter zu spannen, zog der Stadtrat von Belgern-Schildau den Tagesordnungspunkt zur Abgabe der Markthütten am Mittwochabend vor. Die Richtung, in die sich die Diskussion anschließend entwickelte, war dann auch schnell klar. Die bis dato angestrebte Lösung, die Buden zu versteigern, war schnell vom Tisch. Angesichts von 26 Vereinen, die sich um 52 Hütten beworben hatten, wäre kaum eine zufriedenstellende Regelung machbar gewesen.

Denn von der Idee, die Marktbuden auf mehrere Parteien zu verteilen, nahmen in erster Linie die Vereine selbst Abstand. „Es nutzt uns nichts, wenn hier eine Hütte ist und da eine, wir aber nie alle zusammenbekommen“, sagte beispielsweise Thomas Krause, der als Vertreter des Rolandstädter Spielmannszuges zugegen war. Jeder Verein würde seine Bude ohnehin höchstens nur zweimal im Jahr benötigen, ansonsten stünden sie nur im Lager.

Ins gleiche Horn stieß Karl Otto Weck, der für den SV Roland Belgern und als Weihnachtsmarktorganisator die Stimme erhob. Er hatte die Runde eröffnet, zunächst aber noch einmal eine fehlende Kommunikation zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat und Vereinen bemängelt. „Warum konnte man sich nicht im Vorfeld zusammensetzen und über eine vernünftige Verfahrensweise diskutieren?“, fragte er die Bürgermeisterin und die Räte. Ergänzend zu seiner Kritik präsentierte er aber auch Ansätze zur Lösung des Problems. „Unsere Idee: Die Stände bleiben bei der Stadt, aber es wird künftig eine Miete fällig.“ Auch einen Arbeitseinsatz könne er sich vorstellen. Ebenso wie Krause: „Die Vereine sind bestimmt dazu in der Lage, mal ein paar Leute abzustellen, die sich um eine Verbesserung des Zustandes der Buden kümmern könnten, um die Stadt dabei zu entlasten.“

Dass dies bitter nötig sei, machte später Sebastian Richter klar. „So wie die Markthütten jetzt sind, gebe ich sie nicht mehr raus, egal welche Entscheidung letztlich fällt“, stellte der Bauhof-Chef klar. Der aktuelle Zustand sei nicht mehr tragbar. Dass die Hütten schon lange keinen TÜV mehr hätten, bestätigte dann auch Bürgermeisterin Eike Petzold. In seiner ersten Wortmeldung als Stadtrat fragte Peter Stracke daraufhin nüchtern: „Worüber diskutieren wir dann überhaupt? Wir haben zehn baufällige Buden, die nicht mehr verwendbar sind. Ein Lagerfeuer zu Ostern, dann sind wir fertig.“ Eine Neuanschaffung, so die Stadtverwaltung, sei aber in keinem Fall möglich.

Deswegen müsse das Problem doch irgendwie mit Reparaturen zu lösen sein. Stadtrat Matthias Schulze: „Deswegen sollten wir eine Kostenanalyse durchführen: Was kosten Reparatur, Lagerung und Aufwand des Bauhofes. Daraus sollte dann ein Mietpreis errechnet werden.“ Wie auch immer eine Lösung aussehen könnte – „in jedem Fall müssen die Vereine Verantwortung übernehmen“, sagte dann auch Ingo Henjes.

Und so wurden schlussendlich die Anträge der Ratsmitglieder Lutz Saalbach und Dr. Wolfgang Ender angenommen: Eine Vertagung der Entscheidung mit Rücknahme des Beschlusses aus der Februarsitzung – wovon allerdings auch die Schildauer Biertischgarnituren betroffen sind – und Bildung eines runden Tisches, an dem Stadt und Vereine gemeinsam beraten, wie verfahren werden soll.

Bürgermeisterin Petzold, die eingangs nochmal darauf verwiesen hatte, dass die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung dienen sollen, fand dann auch noch einen einprägsamen Schlusssatz: „Dass wir über so etwas diskutieren müssen, zeigt deutlich, dass es uns nicht mehr so gut geht wie noch vor fünf oder zehn Jahren.