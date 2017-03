Keine Krätze in Nordsachsen

Belgern/Nordsachsen. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen jetzt mitteilte, „ist gehäuftes Auftreten von Erkrankungen hervorgerufen durch Krätzemilben dem Gesundheitsamt weder im Bereich Belgern noch allgemein im Landkreis in den letzten Wochen gemeldet worden.“ Das sagte Amtsleiterin Ellen Futtig auf TZ-Anfrage. Die Nachfrage wurde notwendig, weil aus dem Belgeraner Raum vermehrt Gerüchte an die Torgauer Zeitung heran getragen wurden, die von zahlreichen Krätze-Fällen berichteten. Diese dürften durch die Aussagen vom Landratsamt nun als entkräftet gelten.



Zumindest teilweise, denn: „Eine Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz besteht allerdings nur beim Auftreten mehrerer Fälle“ – also zwei oder mehr –„in Gemeinschaftseinrichtungen“, so Futtig. Gemeinschaftseinrichtungen seien nach dem Gesetz in erster Linie Einrichtungen, in denen Säuglinge, Kinder und Jugendliche betreut werden. Eine ärztliche Meldepflicht bei Einzelerkrankungen bestehe nicht. Aber da Krätze als hochansteckend gilt, ist eine Einzelerkrankung eher unwahrscheinlich.



„Sollte auf Grund von Juckreiz – bevorzugte Stellen sind Leistenbeuge, Fingerzwischenräume, unter der Brust, in den Achselhöhlen – besonders bei Bettwärme der Verdacht bestehen, dass eine oder mehrere Personen von Krätzemilben befallen sind, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden“, empfiehlt die Chefin des nordsächsischen Gesundheitsamtes.

„Die Behandlung erfolgt in der Regel durch eine Salbe, mit der der ganze Körper behandelt werden muss. Es ist dabei sehr wichtig, die Gebrauchsanweisung des Medikaments genau zu beachten und die zusätzlich aufgeführten Hygienemaßnahmen gewissenhaft und vollständig durchzuführen“, gibt Futtig zudem Hinweise, wie sich bei einem Krankheitsausbruch zu verhalten ist. „Nur so kann die durch engen Hautkontakt leicht übertragbare Erkrankung ausgeheilt werden.“