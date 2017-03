Keine Langeweile bis zur Jugendweihe

Es geht so langsam in die heiße Phase bei den Jugendweihen im Raum Torgau. Am 6. Mai geht die erste im Schloss Hartenfels über die Bühne, was bis dahin noch alles passiert, erfuhr die TZ im Interview mit Josephine Kahnt.

TZ: Was passiert denn noch alles, bis zur ersten Jugendweihe im Mai?

J. Kahnt: Wir haben noch eine Veranstaltung, einen Knigge-Kurs am 5. April im Goldenen Anker in Torgau. Und dann geht es auch schon los mit dem finalen aller Elternvertreter am 6. April, ebenfalls im Goldenen Anker, und den Stellproben. Außerdem können ab jetzt bis zu den Stellproben noch die Eintrittskarten für die Jugendweihen bestellt werden.



Gab es noch irgendwelche Komplikationen oder läuft alles nach Plan?

Probleme haben sich zum Glück keine mehr aufgetan, demnach können alle Jugendweihen wie geplant stattfinden.



Und die Planungen für die nächste Saison sind auch bereits im Gange?

Ja, das sind sie. Wir haben uns bereits beraten, was wir denn so für Angebote nächstes Jahr mit ins Programm nehmen wollen. Da waren zum Beispiel ein Rhetorikkurs oder ein Stylingkurs in Richtung Mode-Ideen von uns. Man kann sich auch bereits für die Jugendweihen 2018 anmelden, indem man zu unserer Sprechstunde, jeden ersten Donnerstag im Monat in der Kulturbastion, kommt und sich dort ein Formular mitnimmt.