Keine faulen Ferien

Nordsachsen. Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit bietet in den Winterferien wieder ein interessantes Infoprogramm an – auch in den Geschäftsstellen. Das Angebot ist vielfältig und auf die unterschiedlichen Belange der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet.

Wer noch nicht weiß, was erspäter werden möchte, für den bietet der Berufswahltest Unterstützung. Hilfreiche Tipps und die nötige Fitness für den Umgang mit Bewerbungen vermittelt der Bewerbungscheck beziehungsweise das Onlinebewerbertraining. Das Seminar baut darüber hinaus die Brücke zum Vorstellungsgespräch.

Zu der Auswahlform des Assessmentcenters, die zumeist bei größeren Unterneh- men angewendet wird, tauchen in den Beratungsgesprächen häufig Fragen auf. Daher bietet das BiZ für die Vorbereitung auf einen Assessmentcentertermin ein eigenes Trainingsprogramm an. Speziell für Abiturienten und Fachoberschüler gibt es die studienfeldbezogenen Beratungstests und die Studiertyptests. Diese Tests decken die Bereiche Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie Informatik/Mathematik und die philologischen Studiengänge ab und dauern circa zwei Stunden. Gleich im Anschluss werden die Ergebnisse ausgewertet.

Übersicht:

Berufswahltest (ab 14 Jahre) am 21. Februar ab 9 Uhr, Agentur für Arbeit Oschatz, Oststr. 3;

Online-Bewerbungstraining am 14. Februar von 14 bis 16 Uhr, Agentur für Arbeit Oschatz, Oststr. 3;

Assessmentcenter-Training am 13. Februar von 9 bis 13 Uhr in der Agentur für Arbeit Torgau, Ludwig-Feuerbach-Straße 10 und am 14. Februar von 9 bis 13 Uhr in der Agentur für Arbeit Oschatz, Oststr. 3;

Speziell für Abiturienten und Fachoberschüler: Interessentest (ab 16 Jahre) + Studienfeldbezogener Beratungstest (ab 11. Klasse) am 21. Februar ab 9 Uhr in der Agentur für Arbeit Oschatz, Oststr. 3.

Achtung! Jeweils vorherige Anmeldung telefonisch unter 03435 980292 oder per E-Mail an Oschatz.BiZ@arbeitsagentur.de erforderlich!