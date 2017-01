Kentmann-Verein mit vielfältigen Veranstaltungen im Januar

Torgau. Mit großem Elan ist der Torgauer Kunst-und Kulturverein „Johann Kentmann“ ins neue Jahr gestartet.

Sylke Köhler, Leiterin der Erwachsenen-Malgruppe, eröffnete am 6. Januar im Hahnemann-Haus die erste Ausstellung des Vereins 2017 mit Malereien von Sergej Werbuk aus Wittenberg unter dem Titel „Die Fata Morgana eines Künstlers“. Die Erwachsenen-Malgruppe hatte selber im vorigen Jahr zwei Workshops in Portraitmalerei bei Sergej Werbuk absolviert.



Am 12. Januar eröffnete Torsten Freche in der Collm-Klinik in Oschatz den dortigen Ausstellungs-Reigen auf insgesamt sechs Stationen: mit Malerei von Hans-Ekhardt Jäger (Sitzenroda) und Hans-Peter Graul (Oschatz), mit Schülerarbeiten des Johann-Walter-Gymnasiums, der OS Nordwest und unseren Kinder-Kreativ-Gruppen sowie den Fotozyklen „ROT“ und „GELB“ der vereinseigenen „Fotogruppe Nordsachsen“.



Gleich am darauf folgenden Samstag, dem 14. Januar, wurde eine neue Ausstellung in der Gläsernen Galerie der Torgauer Wohnstätten von Jens Redmann eröffnet. Hier präsentiert Almuth Bretschneider aus Bad Schmiedeberg noch bis April neueste Ergebnisse ihres Schaffens.



Die 7. Ausstellung des Vereins im Bundestagsbüro von Marian Wendt mit Malerei von Dorothea Thieme aus Belgern wurde von Jana Wittenbecher eröffnet und ist dort noch bis zum 20. Juli 2017 zu besichtigen.

Am 27. Januar wurde dann im Rahmen der großen Jahreshauptversammlung Rückschau auf das überaus ereignisreiche vergangene Vereinsjahr gehalten, dessen Höhepunkte z. B. die Verleihung des Heimatpreises Torgau-Oschatz in der Kategorie Kultur an Kurt Theuerkauf, die „Historische Tanznacht“ der „Renaissancetänzer“ anlässlich des 7. Katharina-Tages im Schloss, der Umzug ins neue Vereinsdomizil oder das gelungene Bürgerfrühstück am 18. September zum Landeserntedankfest waren.



Am vergangenen Sonntag, dem 29. Januar, schließlich lauschten über 25 Gäste dem Auftritt von Mitgliedern des Torgauer Singekreises (Leitung Prof. Matthias Geissler), der gemeinsam mit Johanna Rolle Lieder und Lyrik zum Thema „Verkehrte Welt“ präsentierte. Kristin Merkel vom Singekreis führte äußerst charmant durch den Nachmittag und Johanna Rolle erläuterte im traditionellen Kostüm unter anderem die Entstehungsgeschichte ihres selbst verfassten und vertonten „Schildbürgerliedes“, welches daraufhin nach wenigen Refrain-Proben gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurde.



Für die Freunde der deutschen Sprache hält nun Herr Schedina am 7. Februar um 19 Uhr den 2. Teil seines Kentmann-Gesprächsabends „Edelsteine der deutschen Sprache“ im Hahnemann-Haus, Pfarrstr. 3 bereit. Wie bereits beim 1. Teil im vergangenen Jahr geht es dabei um die Schönheit von Texten ganz unterschiedlicher Art. Vermutlich kann man auch darüber diskutieren, was wohl eher zu den „Wackersteinen“ gehört, die nicht nur einem bösen Wolf im Magen liegen bleiben. Sprachpflege in vielfältiger Form also ist auch bei dieser Fortsetzung das Ziel, wobei die Besucher durchaus auch aufgefordert werden, eigene Erfahrungen beizusteuern. Telefonische Voranmeldung unter 03421-713583 oder per Mail unter: info@kleine-galerie-torgau.de ist empfehlenswert.