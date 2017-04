Kentmann-Verein startet Hahnemann-Ausstellung

Torgau. Im kleinen Kreise von Förderern, Unterstützern und Mitgliedern ist am Freitagabend die Hahnemann-Ausstellung im Hahnemann-Haus eröffnet worden. Als Dauerausstellung, die eigentlich gar keine Dauerausstellung sein möchte.



Wie Jens Redmann, Vorsitzender des Kunst- und Kulturvereins Johann Kentmann, der Haus und Ausstellung unterhält, sagte, handelt es sich vielmehr um eine Wandelausstellung. Immer wieder soll es veränderte thematische Schwerpunktsetzungen geben. Zum Auftakt liegt der Fokus auf dem Organon. Ein Exemplar der Erstauflage wartet hinter Glas auf die Gäste. Bei der Auswahl der Ausstellungsstücke achtete die vereinsinterne Arbeitsgruppe unter Anleitung von Sylke Köhler, die auch die Zeichengruppe des Vereins leitet, sehr stark auf Authentizität. So sind ein Sekretär und der dazugehörige Stuhl, die den Arbeitsplatz Hahnemanns zeigen, Originale aus der Zeit des Homöopathen, die dem Verein als Leihgaben zur Verfügung gestellt wurden.



Fachliche Unterstützung holte sich die Kentmann-Arbeitsgruppe auch aus Köthen und brachte aus Sachsen-Anhalt zudem eine interessante Lektüre mit. „Zur Ausstellung gehören mehrere Bände, in denen Hahnemann die Patienten aufgelistet hat, die er in Torgau zwischen 1805 und 1810 behandelte“, erklärte Jens Redmann. Wenn sich jemand also dafür interessiere, welche Zipperlein seine Vorfahren gehabt hätten, dann könne er dies aus erster Hand erfahren, scherzte der Vereinschef. Ganz ernst ist es ihm mit der Erklärung, dass dies eine Ausstellung sei, die nur ein Kunst- und Kulturverein auf die Beine stellen könne. Denn eine Besonderheit sei, dass immer auch originale Kunstwerke mit Hahnemann-Bezug – gefertigt von Mitgliedern – Teil der Ausstellung seien. Und erworben werden könnten. Aktuell thront eine von Torsten Freche geschaffene Büste mit dem Antlitz Samuel Hahnemanns zwischen Organon und Häuserbuch. Letzteres dokumentiert bekanntlich die Geschichte der Torgauer Straßenzüge und gibt Auskunft darüber, wie das Hahnemann-Haus im Laufe der Jahrhunderte genutzt wurde.



Mit der Eröffnung dieser Ausstellung geht im Hahnemann-Haus ab Dienstag Teil eins von zwei der Dauerausstellung in den Tagesbetrieb. Im Mai öffnet im Nebenraum eine Schau zum Namensgeber des Vereins, Johann Kentmann. Das Gesamtkonzept sieht vor, Einblicke in die Zeit von Kentmann und Hahnemann in Torgau zu gewähren.



Öffnungszeiten der Ausstellung:

dienstags bis freitags .10 bis 17 Uhr

und nach Vereinbarung