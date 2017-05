Kinder vorbereiten auf den Straßenverkehr

Torgau. Schon ganz aufgeregt kommen die Kinder aus der Kita Mehderitzsch und dem Pius-Stift in den Verkehrsgarten der Gebietsverkehrswacht Torgau. Uwe Reichenbach und Dagmar Lorenz, zertifizierte Moderatorin von der Landesverkehrswacht, empfangen die Kinder mit ihren Erzieherinnen. Sie erklären den Ablauf, der in verschiedenen Stationen stattfindet.

Neugierig schauen sich die Kinder um, jeder will als erstes mit dem Fahrrad fahren. Aber es geht der Reihe nach. Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe wird von einem (Bundesfreiwilligendienst) betreut. Lidia verteilt an jedes Kind den Fahrradhelm und hilft beim Schließen. Uwe Reichenbach erklärt die Strecke: Fahren durch eine Brücke oder Tor (Leine) und auf der Wippe, dabei die Spur halten. Und los geht’s. Die erste Gruppe dreht sicher ihre Runden. Dabei erkennt Uwe schon, wer sich sicher mit dem Fahrrad bewegt.

Die nächste Gruppe betreut Dagmar Lorenz. Sie zeigt den Kindern, wie wichtig es ist, sich im Auto auf dem Kindersitz anzuschnallen. Dazu ist auf einer Gleitschiene ein Auto- mit Kindersitz angebracht. Im Sitz ist der große Teddy angeschnallt. Es wird überprüft und auch die Kinder befragt, wer denn den Gurt befestigt, ob er auch fest sitzt. Dann rutscht der Teddy auf der Gleitschiene die schiefe Ebene herunter. Zum Glück ist dem Teddy dank des Gurtes nichts passiert. Ein paar Streicheleinheiten für den wohl und gut gelandeten Teddy.

Und schon geht es zur nächsten Station – zum Glücksrad. Hier sind statt der Zahlen Verkehrszeichen im Miniformat angebracht. Die Kinder dürfen das Glücksrad drehen und müssen das Verkehrszeichen benennen, wo das Rad stehen geblieben war. Manch ein Verkehrszeichen war ihnen noch unbekannt. Zum Glück stehen ja im Verkehrsgarten davon etliche. An ihnen konnten sich die Kids auch mit Hilfe von Uwe Reichenbach orientieren. Dabei merkte man schon, ob die Eltern ihren Kindern auch die Verkehrszeichen erklären.

Dagmar Lorenz demonstrierte den Kids, wie wichtig es ist, auch beim Radfahren einen Helm zu tragen. Dazu hatte sie einen Mini-Helm aus Schaumstoff mit Haltegurten, wie beim richtigen Helm. Darin legte sie ein rohes Ei, befestigte es mit den Gurten und ließ den Helm nun auf die Erde fallen. Und? Das Ei blieb ganz! Staunen bei den Kindern. Jetzt durfte ein Kind ein rohes Ei auf die Erde fallen lassen. Mit anderen Worten, ein Kind fährt ohne Helm Fahrrad und stürzt. Was passiert? Das Ei war kaputt, der Kopf bei einem Unfall verletzt. Also immer mit dem Helm aufs Fahrrad setzen und fahren!

Für die Kinder war das ein erlebnisreicher und informativer Vormittag. Jetzt kennen sie schon ein paar Verkehrszeichen mehr und wissen, wie wichtig es ist, die Verkehrsregeln zu beachten.