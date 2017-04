Kinderfeuerwehr wird gegründet

Mittwoch, 26. April 2017

von unserem Multimedia-Redakteur Sebastian Lindner

Belgern. Traditionell tanzt die Freiwillige Feuerwehr am 30. April wieder in den Mai. Dieses Mal an einem Sonntag, beginnen die Feierlichkeiten rund um den 1. Mai um 20 Uhr am Gerätehaus mit Liveband „Zuweit“ und der Discothek „Titan“, ehe dann eine halbe Stunde später der Rolandstädter Spielmannszug den Fackelumzug durch die Stadt anführt und auf viele Mitläufer hofft.