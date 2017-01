Kinderzimmer statt Streife

Leipzig. Die Polizei - Dein Freund und Helfer … und für alles bereit! So erging es Streifenpolizeibeamten am Donnerstagmorgen in Leipzig-Engelsdorf. Die Rettungsleitstelle bat um Unterstützung. Ein Rettungswagenteam und eine Notärztin mussten eine 35-jährige Frau dringend in ein Krankenhaus bringen. Es stand eine Entbindung vor. Die anderen beiden kleinen Kinder standen allein da. Die Großeltern wurden informiert, mussten allerdings erst aus Thüringen anreisen.

Kurzerhand übernahmen die Polizeibeamten die „Versorgung“ der Kleinen und bereiteten diese auf den Alltag vor. Unter anderem hat ein frisch gebackener Vater (Polizeibeamter) das zweijährige Kind fachmännisch gewindelt. Der Fünfjährige hat sich mit Hilfe der Beamten angezogen und die Zähne geputzt. Dann wurde gespielt. Die Kinder hatten sozusagen „Polizeischutz“ und wurden bis zum Eintreffen der Großeltern ohne Probleme betreut.