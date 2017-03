Torgau. Mit René Sydow war am Freitagabend ein Kabarettist in der Kulturbastion, der trotz der Elf Preise für sein letztes Programm „Gedanken! Los!“ immer noch als Geheimtipp zählt.

Und so waren es dann auch nur rund 40 Leute, die sich von Sydow auf der Bühne mit schwarzem Humor, Spott und Poesie berieseln ließen – während nebenan das Kino mit „Fifty Shades of Grey 2“ aus allen Nähten platzte und – wie auch am Samstag – ausverkauft war. Dieser Fakt bot Sydow natürlich den perfekten Einstieg in sein Programm, das den Namen „Warnung vor dem Munde!“ trug.