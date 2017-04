Kirchhöfer vor dem Rauswurf

Torgau. Gebrodelt hatte es schon lange, nun gab’s einen gewaltigen Knall: Für eben jenen sorgte die CDU-Stadtratsfraktion am vergangenen Montagabend: In nichtöffentlicher Ausschusssitzung hat Fraktionschefin Dr. Vera Mehlhorn nach TZ-Information einen Antrag auf Abwahl der Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer (CDU) eingebracht. Die Beigeordnete selbst ist zuletzt am Dienstag im Amt gewesen. Möglicherweise Resturlaub?



Von Seiten der Stadtverwaltung gab es auf Nachfrage der Torgauer Zeitung gestern Nachmittag folgende Stellungnahme: „16 Stadträte haben fraktionsübergreifend einen Antrag auf vorzeitige Abwahl der Beigeordneten eingereicht. Begründet wird der Antrag damit, dass das notwendige Vertrauen für eine gedeihliche Zusammenarbeit mit der Beigeordneten nicht mehr besteht. Da der Antrag von der erforderlichen Mehrheit aller Mitglieder des Stadtrates gestellt wurde, ist ein Abwahlverfahren einzuleiten. Der Termin der Beschlussfassung über die Abwahl im Stadtrat steht noch nicht fest. Über die Abwahl ist zweimal zu beschließen. Die zweite Beratung darf frühestens vier Wochen und muss spätestens acht Wochen nach der ersten erfolgen. Der Beschluss bedarf in beiden Fällen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Stadtrates. Pläne von Seiten der Stadtverwaltung zur Neubesetzung der Beigeordnetenstelle gibt es nicht. Die Beigeordnete erhält im Falle ihrer Abwahl von der Stadt Torgau für den Monat, in dem die Abwahl zum zweiten Mal erfolgte, und für die folgenden drei Monate die Besoldung weiter, die ihr am Tag vor der Abwahl zustand. Nach dieser Frist würde sie bis zum Ablauf ihrer siebenjährigen Amtszeit vom Kommunalen Versorgungsverband Sachsen 71,75 Prozent ihrer Besoldung erhalten.“



Dr. Ina Kirchhöfer wurde am 16. März vergangenen Jahres gewählt und hatte ihr Amt am 1. Mai 2016 angetreten. Sie hatte sich überraschend deutlich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Diese waren Kämmerin Katrin Arndt und der Berliner Matthias-Magnus Dudzus. Mit zwölf Stimmen landete Kirchhöfer damals eine Punktlandung. Genau dieser Anzahl an Stimmen hatte es bedurft, um die Wahl gleich im ersten Durchgang mit absoluter Mehrheit für sich zu entscheiden.

Als immer schwieriger werdend gestaltete sich danach nach TZ-Info das Verhältnis zwischen Kirchhöfer und Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). Unter anderem hatte die OBM zuletzt darauf gedrängt, die Wirtschaftsförderung aus dem Verantwortungsbereich der Beigeordneten zu lösen und zur Chefsache zu erklären (TZ berichtete ausführlich). Auch der Vertretungsjob Kirchhöfers während der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Jugendherberge im März ließ auf ein unterkühltes Verhältnis zwischen beiden schließen.