Kita-Erweiterung ins Auge gefasst

Es war eher eine Randnotiz, die noch zur letzten Dreiheider Gemeinderatssitzung in Großwig durch die Bankreihen trudelte. Und dennoch. Zum ersten Mal fiel es öffentlich – das Wort Kapazitätserweiterung. Genau diese soll es in der Kindertagesstätte in Süptitz geben. Wann? „Wenn Sie mich fragen, so schnell wie möglich“, sagte Bürgermeister Wolfgang Sarembe in der vergangenen Woche im Interview mit der Torgauer Zeitung.



„Unsere Einrichtungen sind am Limit. Der Bedarf ist da“, begründete der Bürgermeister die Überlegung zur Aufstockung der Betreuungsplätze. Wie viele dies letztlich sein werden ist indes noch nicht sicher. Eine bereits von Michael Popp erarbeitete Vorplanung hatte man bereits am 19. Dezember bei einem Vor-Ort-Termin in Süptitz dem Landesjugendamt präsentieren können. Dieses habe sich nach Angabe des Bürgermeisters sehr angetan von dem Bauvorhaben gezeigt. Nur wenige Details sollten nun noch abgeändert werden.



Geplant ist, das obere Geschoss der Süptitzer Kindertagesstätte für eine Betreuung der Jungen und Mädchen umzubauen. Allerdings werden die Bauarbeiten – so viel ließ der Bürgermeister schon mal durchblicken – in diesem Jahr definitiv nicht über die Bühne gehen. Denn eines steht derzeit noch in den Sternen: Die Finanzierung. In Dreiheide und speziell in Süptitz hofft man derweil auf die Bereitstellung von Fördermitteln – eine Hoffnung, die derzeit auch die Große Kreisstadt Torgau hat, in der an einem Neubau der „Käthe Kollwitz“-Kindertagesstätte „gebastelt“ wird.

Deutlich weiter als mit dem Ausbau der Kita ist man in der Dreiheider Verwaltung schon in einer – wenn auch nicht ganz so schwergewichtigen – Angelegenheit: Wie die TZ bereits berichtete sollen in Höhe der Kindertagesstätte in Süptitz Hinweise zur Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf die Straße aufgepinselt werden.

Eine Notwendigkeit, weil Autofahrer die Ortsdurchfahrt vielfach als solche gar nicht wahrnehmen, hieß es noch zur Ratssitzung in Großwig. Seitens der Polizei und Straßenmeisterei gebe es hierzu auch keinerlei Einwände, erklärte Bürgermeister Wolfgang Sarembe. Jetzt stünde nur noch die Entscheidung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr aus.

Allerdings zeigte sich Sarembe gegenüber der TZ optimistisch, dass auch diese Hürde alsbald genommen werden wird. Zusätzlich werde noch über eine digitale Geschwindigkeitsanzeige nachgedacht, welche dann aber in allen drei Ortsteilen (Weidenhain, Süptitz und Großwig) zum Einsatz kommen solle. So zum Beispiel in Weidenhain vor der Grundschule.