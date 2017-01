Kita-Neubau droht deutlich teurer zu werden

Torgau. Die Kosten für den 2015 vom Stadtrat beschlossenen Neubau der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ in Höhe der Sporthalle am Wasserturm drohen aus dem Ruder zu laufen. Von knapp 7 Millionen Euro ist hinter vorgehaltener Hand die Rede. Dabei sollte doch der Neubau deutlich günstiger werden als eine Komplettsanierung der alten „Käthe Kollwitz“. Diese war ursprünglich mit etwa 5 Millionen Euro veranschlagt worden.

Torgau. Am 18. Januar geht der Torgauer Stadtrat in Klausur. Nach Ansicht einiger Bürgervertreter deuten sich harte Haushaltsverhandlungen an. Ein gewichtiger Grund könnte nach TZ-Information das Wohl und Wehe der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ werden. Denn die Kosten für den, 2015 vom Stadtrat beschlossenen, Neubau in Höhe der Sporthalle am Wasserturm drohen aus dem Ruder zu laufen. Von knapp 7 Millionen Euro ist hinter vorgehaltener Hand die Rede. Dabei sollte doch der Neubau deutlich günstiger werden als eine Komplettsanierung der alten „Käthe Kollwitz“. Diese war ursprünglich mit etwa 5 Millionen Euro veranschlagt worden.



Die Gründe für den Kostenanstieg beim Neubau sind nach TZ-Information unter anderem in der schwierigen Gründung des Bauwerks und in denkmalschutzrechtlichen Vorgaben zu suchen.

Bei der Stadtverwaltung will man von derartigen Schwierigkeiten vorerst nichts wissen. Eine konkrete Anfrage bezüglich der vermuteten Kostenexplosion lief in dieser Woche erst einmal ins Leere. Pressesprecher René Fischer: „Die Anfrage werde ich im Laufe der zweiten Kalenderwoche beantworten.“ Warum fügte er nicht an.



Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte die TZ im Rathaus bezüglich der „Käthe Kollwitz“ schon einmal nachgehakt. Dazumal hieß es, dass „die Planungen für den Neubau der Kindertagesstätte unter der freien Trägerschaft der Volkssolidarität im Zeitplan {sind} und planmäßig betrieben {werden}“. Allerdings räumte Pressesprecher René Fischer ein, dass das Landratsamt schon im September 2016 der Stadt mitgeteilt habe, dass die Fördermittel, die für dieses Projekt aus den Töpfen des Bundes und des Freistaates Sachsen fließen sollten, derzeit nicht in der zu erwartenden Höhe zur Verfügung stünden.



„Gegenwärtig erfolgt eine lösungsorientierte Prüfung des Sachverhaltes unter der Prämisse, dass ein Neubau am geplanten Standort erfolgen wird, auch unter Berücksichtigung der Fördermittelproblematik und der zukünftigen Bedarfsplanung. Weiterhin müssen die notwendigen finanziellen Mittel mit veränderten Fördermittelbedingungen in die zukünftigen Haushalte eingearbeitet werden“, hieß es dazu schriftlich aus dem Torgauer Rathaus.



Wann gebaut wird, steht also wegen vieler Fragezeichen in den Sternen. Trotzdem herrscht im Rathaus Optimismus: „Momentan gehen wir davon aus, dass mit der Umsetzung des Projekts spätestens im Jahr 2018 begonnen wird.“ Sollte sich bezüglich der Höhe der Förderung durch den Bund und den Freistaat eine positive Entwicklung abzeichnen, werde das Vorhaben entsprechend zeitnah realisiert. Nach wie vor vertritt die Stadt die Ansicht, dass eine Sanierung der vorhandenen Einrichtung unwirtschaftlich ist. Josef Tremmel, Geschäftsführer des Regionalverbands der Volkssolidarität, hofft deswegen auf eine schnelle Klärung des Problems. So soll es bereits am heutigen Mittwoch ein Gespräch zwischen ihm, der Stadtverwaltung und Vertretern des Elternbeirats der Einrichtung geben.



Rückblick: Die Torgauer Zeitung hatte im Dezember 2015 davon berichtet, dass sich die Torgauer Stadträte darüber erleichtert zeigten, im Bereich des Garagenkomplexes an der Sporthalle am Wasserturm ein Areal gefunden zu haben, wo ein Neubau realisiert werden könne. Einstimmig hatte man damals dem Vorhaben zugestimmt, obwohl dies dazu führte, dass sich 52 Garagenbesitzer wegen des Neubaus der Kindertagesstätte um andere Stellplätze kümmern müssen.