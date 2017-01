Klappern gehört zum Handwerk

Pferdesport. Für Fahrsportler und Pferdefreunde ist die Pferdesport-Arena Schildau eine feste Größe. Auch in 2017 werden hier wieder spannende Wettkämpfe ausgetragen. Davon überzeugte sich die amtierende Sächsische Meisterin im Distanzreiten, Friederike Schwarz bei ihrem Besuch auf der Leipziger Messe PARTNER PFERD am vergangenen Wochenende.

Vom 29. April bis 1. Mai wird in Schildau die 4. Schildbürgerdistanz ausgetragen, zudem ein Großteil der deutschen Szene der Distanzreiter am Start ist. Im September schließt sich ein weiteres Highlight mit der Austragung der Süddeutschen Meisterschaft an. Die Schützengilde Schildau nutzte die Fachmesse, um ihre Veranstaltungshöhepunkte bekanntzumachen.

Es herrscht reges Treiben am Messestand der Schützengilde Schildau in Leipzig. Die Mitglieder der Schützengilde Schildau erhaschen so manch bewundernden Blick für ihre Uniformen. Während Profis und Fahrsportfreunde am Modell der Pferdesport-Arena fachsimpeln, bleiben zahlreiche Besucher am Messestand stehen und verfolgen die rasante Fahrt der Gespanne in Echtzeit am Bildschirm.

Mit einem gewinnenden Lächeln gibt Peggy Lüdeke-Triest die Veranstaltungshöhepunkte für 2017 in der Pferdesport-Arena Schildau bekannt. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Sven Lüdeke den Hut für die Organisation der Schildbürger Distanz auf. „In diesem Jahr bieten wir erstmals einen Mehrtagesritt an. Der Ritt umfasst 110 Kilometer verteilt auf zwei Tage“, so die begeisterte Reiterin. Die Schildbürger Distanz findet zum 4. Mal in der Pferdesport-Arena statt. Bereits angemeldet hat sich dafür die amtierende Sächsische Meisterin im Distanzreiten, Friederike Schwarz. Interessiert lauscht sie den Informationen von Peggy Lüdeke-Triest. „Ich freue mich auf diesen Wettkampf“, erklärt Friederike Schwarz am Stand der Schildauer. „Das Gelände in Schildau ist anspruchsvoll und verlangt von Pferd und Reiter viel Kraft und Ausdauer“, weiß Schwarz.



Die Mitglieder der Schützengilde Schildau wertschätzen das gute Zusammenspiel zwischen dem Distanzreiten und dem Pferdefahrsport. „Wir Distanzreiter unterstützen gern, wenn in der Pferdesport-Arena Wettkämpfe im Fahrsport ausgetragen werden“, erklärt Friederike Schwarz. Sie weiß, wieviel Arbeit hinter der Organisation eines großen Wettkampfes steckt. „Da wird jede helfende Hand gebraucht“, erklärt sie weiter. „Im Gegenzug freuen wir uns, dass die Schildauer Schützengilde jedes Jahr im Frühjahr das Distanzreiten ausrichtet.“

Aber nicht nur das Distanzreiten, welches Ende April stattfindet, stellt einen Veranstaltungshöhepunkt dar. Peggy Lüdeke- Triest bewirbt, so in Leipzig ebenfalls geschehen, auch die Süddeutsche Meisterschaft im September in Schildau. Angekündigt haben sich bereits jetzt Spitzenfahrer aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen. Nach den erfolgreichen Jugend-Europameisterschaften im letzten Jahr sorgen die Schildauer damit wieder für einen hochkarätigen Fahrsport-Wettkampf.

www.pferdesport-arena.de