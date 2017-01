Klein-Jiselle ganz groß

Leichtathletik. Vor wenigen Tagen fand in Chemnitz das 27. Jugendhallenmeeting des LAC Chemnitz statt. Viele Nachwuchsathleten aus Sachsen, Thüringen, Sachen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg und Tschechien nutzten die super Bedingungen in der Chemnitzer Leichathletik-Halle, um ihre Form zu überprüfen und Normen für die anstehende Landesmeisterschaft und die Mitteldeutsche Meisterschaft zu erfüllen. Dementsprechend groß waren die Starterfelder in den Altersklassen U16 und U18, vor allem in den Sprint-Sprung-Disziplinen.



Auch die Nachwuchstalente vom Sparkassen-Leichathletik-Team des SSV 1952 Torgau hatten sich diesbezüglich einiges vorgenommen. Am Ende eines langen Wettkampftages standen sechs Normerfüllungen für die Athletinnen und Athleten des SSV zu Buche.



Im einzelnen waren es Gabriela Astaschow U18 (60 m 8,48 s; 200 m 28,10 s), Joelin Zass U18 (60 m 8,78 s), Lucien Hille U18 (60 m 8,06 s) sowie Nick van der Horst (60 m 8,10 s, 800 m 2:25,62 min). Van der Horst startete zugleich in Vorbereitung auf anstehenden Landesmeisterschaft im Mehrkampf über 60 Meter Hürden (10,15 s – 7. Platz) und im Weitsprung (4,82 m 10. Platz).



Ebenfalls sehr erfolgreich waren die Jüngsten der U10 und U8 des Torgauer Vereins. Sie absolvierten einen Dreikampf (50 m, 400 m, Weitsprung). Die beiden Schwestern Jiselle (Altersklasse W7) und Milain Hille (W9) zeigten vollen Einsatz. Jiselle konnte dabei gleich drei Medaillen erkämpfen – Silber über 50 Meter in 9,61 Sekunden, Silber über 400 m in 1:40,18 Minuten sowie Bronze im Weitsprung – 2,73 Meter.



Ein besonderer Höhepunkt war für alle Sportler, Trainer und mitgereisten Eltern die Teilnahme zweier Topathleten der internationalen Leichtathletik. So starteten Max Heß (LAC Chemnitz), Vizeweltmeister der Hallen-WM 2016 in Portland (USA) und Europameister 2016 von Amsterdam im Dreisprung, sowie Suzana Hejnova aus Tschechien (Dukla Prag). Hejnova ist zweifache Weltmeisterin über 400 Meter Hürden (Moskau 2013; Peking 2015) und Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von London 2012. Die Tschechin startete in Chemnitz über 60 Meter, 60 Meter Hürden beziehungsweise Weitsprung innerhalb des Rahmenprogramms.

Weitere Ergebnisse:

Milain Hille (W9) 50 m 9,23 s; 400 m 1:42,66 min; Weitsprung 2,85 m Lucien Hille (U18) Weitsprung 4,84 m; 200 m 26,48 s

Nick van der Horst (U16) Weitsprung 4,82 m; 60 Meter Hürden 10,15 s

Lucie Winkler (U16) Kugel 7,46 m Undine Scherzer (U18) 400 Meter 1:06,09 min

Joelina Zass (U18) Weitsprung 4,49 m; 200 m 29,88 s